Camilo hizo una broma de mal gusto y su familia lo reprochó

El colombiano compartió en sus redes sociales que se había puesto lentes azules que encontró en el baño

Camilo Echeverry es uno de los cantantes colombianos más queridos por cuenta de sus publicaciones en redes sociales, en las que deja ver cómo es el diario vivir con su familia e Índigo. Sus seguidores, a quienes denomina La Tribu, suelen aplaudir cada publicación que comparte, pero al parecer en esta oportunidad el joven fue reprendido fuertemente por fans y familiares.

El intérprete de Ni me debes, ni te debo publicó una InstaStorie en la que sus fanáticos pudieron observar que se encontraba en esperando un vuelo en el aeropuerto. “A mí no me engañan, ese 8 está al revés, ok”, fueron las primeras pistas que entregó el cantante, luciendo su nuevo corte de cabello y con unas gafas rosadas.

Camilo Echeverry. Foto: Instagram @camilo

Sin embargo, el cantante habría cometido una acción que para él fue “normal”, pero para seguidores y familiares resultó ser asqueroso. En otra de sus historias de Instagram, en la que acumula más de 28 millones de fanáticos, el artista señaló que se había encontrado unos lentes de contacto azules sobre el lavamanos.

“Si no me equivoco, creo que eso es un lente de contacto aquí en el baño”, indicó el artista. Y agregó: “será que si me lo pongo, ¿me pasa algo?”, para sorpresa de los internautas, el cantante confirmó que el otro pupilente lo encontró en el lavamanos del lado y compartió las imágenes con sus ojos de color azul.

“Esperemos a ver cómo reaccionan mis ojos”, puntualizó Camilo Echeverry.

Broma de mal gusto de Camilo, generó que su familia le pidiera que borrara una de las historias que publicó en sus redes sociales. @camilo/Instagram

Habían pasado unos pocos minutos, cuando el colombiano subió otra InstaStorie en la que dijo que por presión de sus familiares, había tomado la decisión de eliminar la publicación, ya que se trataba de un chiste que no entendieron.

“Por presión de mi hermana, que me dijo que era una historia muy cochina la que acabo de hacer y decir, tengo que decirles que es una broma”, exclamó para que no queden dudas que no se los puso y agregó: “Era un filtro, era mentira”.

Parece que el tiempo de espera entre vuelo y vuelo tenían aburrido a Camilo, por lo que su creatividad se vio retada para compartir este tipo de contenido. Pero, pese a que todo se trató de una broma, al parecer al colombiano no le salió bien y debió retractarse de lo ocurrido con familiares y fanáticos.

Índigo enterneció las redes sociales

En abril de 2023, Camilo y Evaluna celebraron el primer año de vida de Índigo, su bebé y quien fuera la inspiración para lanzar la canción con la que anunciaron su embarazo y que llevó el mismo nombre. La pareja han decidido no mostrar públicamente a su bebé, pero un video que se hizo viral en las redes sociales enternece porque se escucha la voz de la niña.

Hija de Camilo y Evaluna canta su canción

Pero lo que hace aún más tierno este video para los fanáticos de ambos cantantes es que la menor está interpretando la canción que lleva su nombre. Índigo es también el título de la canción con la que Camilo y Evaluna anunciaron que estaban esperando a su primer hijo.

El video fue publicado en redes sociales por Manuela Echeverry, hermana de Camilo, que mostró un momento que compartió con su sobrina, quien también es su ahijada. Echeverry siguió con la intención de los padres de Índigo de no mostrar su rostro, pero grabó el momento en que la niña canta “porque llegó a mi vida, el amor de mi vida”.