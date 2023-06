“Tengo estrías, manchas, incluso fibrosis”: Lina Tejeiro habló de sus defectos y le pidió a sus fans que no se dejen engañar

Lina Tejeiro compartió con sus seguidores varios de los defectos que tiene en su cuerpo. / (@linatejeiro/Instagram)

Lina Tejeiro se ha abierto a sus seguidores de una manera muy especial, utilizando la popular dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. En esta ocasión, la actriz llanera no dudó en responder inquietudes de sus fans, quienes aprovecharon la oportunidad para indagar sobre su vida privada. Uno de los interrogantes más interesantes fue sobre hermosa apariencia sin necesidad de filtros.

Con sinceridad, Lina dijo que su imagen actual está muy lejos de la “perfección” que muchos imaginan: “No te dejes engañar, no te dejes engañar. Yo no soy blanca, soy más bien rosada. Tengo estrías, manchas, incluso fibrosis, tengo celulitis”, dijo la llanera contestando a una fan que le preguntó: “Lina como haces para tener esa piel tan linda y sin estrias”.

Sin embargo, hubo una pregunta en esta dinámica que llevó a Lina a mostrar una parte de su cuerpo de manera natural. Una de sus seguidoras estaba intrigada por conocer su experiencia con la depilación láser y si había obtenido buenos resultados.

Lina Tejeiro se sinceró y compartió con sus seguidores varios de sus defectos físicos. / Video @chismedelbueno7

Lina admitió haberse sometido a este tratamiento en varias ocasiones, aunque su falta de constancia no le permitió eliminar completamente el vello. Aun así, la actriz decidió mostrar su axila para exhibir los resultados que obtuvo.

“Sí, me he realizado sesiones de láser, unas cinco o seis en diferentes momentos. Al principio hice tres y luego otras tres, pero no fui lo suficientemente disciplinada como para ir mensualmente”, confesó Tejeiro quien a pesar de su falta de disciplina reconoció que el láser había tenido cierto efecto, aunque todavía quedaran algunos vellos.

Lina Tejeiro ha conquistado el corazón de los internautas con su carisma y belleza. A través de sus publicaciones, comparte imágenes que evidencian su transformación a lo largo del tiempo y cómo ha venido recuperándose de las intervenciones para extraerle los biopolímeros.

Lina Tejeiro parece que sabe de su responsabilidad social, por eso quiso recordarle a todos sus seguidores que la perfección no es un objetivo realista ni deseable. En un mundo donde la imagen suele ser idealizada, la llanera promueve la aceptación y el amor propio, rompiendo con estereotipos de belleza y valorando la naturalidad.

Lina Tejeiro habló de sus inseguridades

La vida sentimental de Lina Tejeiro siempre ha sido tema de conversación entre la farándula nacional y los usuarios en las redes sociales. Y durante los recientes días la actriz llanera volvió a tocar el tema durante una conversación que sostuvo con Calle y Poché, que fue compartida en el canal de YouTube de las influenciadoras.

De este modo, interrogada sobre cómo es su confianza cuando está en una relación amorosa, la también modelo empezó por decir: “Siempre me ha ido como regular con las relaciones amorosas, porque soy o era, sigo trabajando en eso, muy insegura en muchos aspectos de mi vida y como mujer, que afectan mucho las relaciones con la pareja”.

Posteriormente, aseguró que tiene muchas inseguridades en diferentes aristas de su vida, pero centrándose en el romántico comentó: “Cuando estoy en una relación es: ¿con quien estará?, ¿qué estará haciendo?, ¿por qué no contesta?, y ¿por qué no me has llamado?... en las relaciones es más como el miedo de que mi pareja encuentre a una mujer mucho mejor en diferentes aspectos”.

A Lina Tejeiro se le han conocido varias parejas sentimentales. Sin embargo, los noviazgos que le han sido más sonados durante el último tiempo fue los que sostuvo con los reguetoneros Andy Rivera y, posteriormente, con Juan Duque. Con el pereirano la actriz sostuvo una relación de varios años que fue intermitente, pues rompieron y se reconciliaron en algunas oportunidades. Incluso, el último intento que hicieron por sanar su amor y reconstruirlo fue en 2022.