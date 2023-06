Greeicy Rendón sorprendió a Lina Tejeiro con inesperado reclamo: “Íbamos tan bien”

Estas palabras surgieron días después de que Tejeiro promocionara en redes el próximo álbum de Rendón | Foto: Instagram @linatejeiro

Desde hace varios años que Greeicy Rendón y Lina Tejeiro sostienen una amistad que ellas mismas han calificado como muy especial. Sin embargo, el 14 de junio del 2023 se conoció de un reclamo que generó bastantes dudas entre ambas.

Te puede interesar: Mike Bahía y Greeicy Rendón admitieron haber sido infieles: “Es parte de la experiencia de la vida”

Resulta que la afamada actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en compañía de sus mascotas, a las cuales reaccionaron cientos de sus seguidores, entre estos la cantante vallecaucana.

Lo curioso del caso es que Greeicy Rendón aprovechó la ocasión para cuestionar a Lina Tejeiro porque, supuestamente, no ha querido estar a su lado en estos días.

Esta fue una de las imágenes que generó el reclamo | Foto: Instagram @linatejeiro

“¡No entiendo nada! Íbamos tan bien en nuestra relación y ahora no se porque siento que de repente no quieres verme”, le escribió la intérprete de ‘Los besos’ a su amiga.

Te puede interesar: Mike Bahía habló de lo mejor y lo peor de estar con Greeicy Rendón

Como era de esperarse, estas palabras hicieron que muchos especularan sobre el estado actual de la relación entre ambas celebridades. No obstante, también hubo quienes señalaron que todo se trata de una broma entre amigas.

“Esa soy yo cuando mi mejor amiga deja de responderme por WhatsApp”, “Greeicy acaba de superar todos los niveles de toxicidad”, “si así es con Lina cómo será entonces con Mike Bahía” y “pero si hace apenas unos días estaban juntas, no entiendo nada tampoco”, fueron algunos de los mensajes que recibieron.

Este fue el comentario de Rendón y algunas de las reacciones que recibió | Captura de pantalla

Por ahora ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto, por lo que las dudas de algunos curiosos continúan rondando, mientras otros intentan convencerles de que este tipo de cruces de mensajes son muy normales entre ellas y no hay razón alguna para prender las alarmas.

La influencia de Greeicy Rendón en la vida de Lina Tejeiro

Teniendo en cuenta la fama de la cual gozan ambas celebridades, suelen haber una gran cantidad de personas al pendiente de cualquier detalle que publiquen sobre su relación personal. Tal y como los que se conocieron hace algunos meses, cuando la actriz compartió en YouTube una entrevista que le hizo su mánager María Claudia.

Te puede interesar: Video: Greeicy Rendón dejó con las ganas a periodista de farándula durante una rueda de prensa

En dicha conversación le mostraron a la actriz varias fotografías de personas cercanas y ella tuvo que dar su opinión sobre cada uno.

Así lucían Greeicy y Tejeiro hace varios años, cuando comenzaron su relación | Foto: Instagram @linatejeiro

La primera en aparecer fue Greeicy Rendón, a quien calificó como “una gran maestra” en su vida, pues aseguró que tras conocerla cambió muchos aspectos de su vida y aprendió a ser mejor persona, pues “sembró una semilla” que la ayudó a crecer.

“A ella le debo muchas cosas porque, así como tú influiste en algunos aspectos laborales y personales, ella legó a sembrar en mí una semilla de amor propio y a decirme que todas somos diferentes, tenemos magia y que no debía compararme. ‘Eres única, vamos a entrenar, eres muy graciosa y me encanta compartir contigo’, me decía; por eso empecé a sentirme valorada (...) En ella encontré un refugio donde me sentía cómoda, tranquila y en paz”, fueron las primeras palabras que dijo Lina Tejeiro al hablar de Greeicy Rendón.

De igual manera, la villavicense comentó que antes de conocer a su amiga, a quien llama de cariño ‘Raji’, era una persona envidiosa y resentida, pero aprendió a dejar estos sentimientos negativos al entablar una profunda amistad.

“Yo era un mujer muy envidiosa y resentida, y veía belleza en las mujeres y me daba rabia, y veía seguridad en ellas y me daba envidia; pero ella me decía que no debía ser así porque todas somos diferentes y únicas. Hoy la amo, la valoro y la respeto porque me enseñó a respetar espacio y momentos, y que por más que nos dejemos de hablar meses ahí está nuestra amistad”, agregó con la voz entrecortada.