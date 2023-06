Alina Lozano y Jim Velásquez aceptaron que tienen problemas para definir la fecha del matrimonio

Alina Lozano y su novio Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez forman una de las relaciones más controversiales y polémicas de la farándula colombiana, pues la actriz que atraviesa los 54 años tiene una diferencia de casi tres décadas con el joven, quien apenas ronda a los 23. En días pasados anunciaron su compromiso.

En el programa Día a Día, la pareja confirmó su relación hace aproximadamente un año. La periodista Carolina Soto les preguntó una fecha estimada del matrimonio, a lo que la actriz respondió: “la verdad, me dio el anillo durante la entrevista y que se iba para donde los papás y lo estaba esperando el carro de los papás afuera, y se fue. Hasta hoy lo vi, entonces no hemos hablado nada”.

Después, la comunicadora indagó acerca de la fecha del compromiso y, sorpresivamente, quedó en evidencia que no se habían puesto de acuerdo frente al tema: “Tú y yo no hemos hablado nada, tenemos que hacerlo”, detalló Lozano, y el actor agregó: “va a ser pronto, será sorpresa”, reveló entre risas.

La periodista finalizó la entrevista con el siguiente mensaje: “Que dure lo que tenga que durar”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar: “Es una nueva novela no es cierto no saben lo que dicen y desacuerdo”; “Yo pienso que es un montaje para una obra que estén montando y así promocionar lo que se viene, y ellos obviamente sin los actores principales”; “Para mi esto es incesto se ve tan mal parece la abuela del muchachito pero bueno igual ese es el pan de cada día”: fueron algunos de los mensajes.

No son pocos los que creen que la unión entre los dos artistas es falsa y que todo es un montaje para ganar popularidad. Incluso, varios internautas los han criticado por el contenido que publican, incluso su propuesta de matrimonio algunos piensan que se trata de una fachada.

A pesar de los cuestionamientos que reciben casi a diario, la actriz ha manifestado en más de una oportunidad que su romance con el joven es verdadero; además, hace énfasis en que le gusta ir en contra de ese pensamiento social que sigue existiendo con respecto a las mujeres mayores y los hombres menores.

Propuesta de matrimonio

El domingo 28 de mayo, mientras participaban de una entrevista en el programa Bravíssimo de City Tv, confirmaron ante miles de televidentes y los presentadores del matutino dominical que llegarían al altar. Las palabras de Velásquez conmovieron a Lozano, confesándole el gran amor que siente por ella y quería que lo acompañara por un largo tiempo.

De repente, la actriz se llevó una sorpresa cuando su joven pareja se arrodilló y le pidió formalmente que contrajeran matrimonio. Al ver la acción de Velásquez, la recordada doña Nidia de Pedro, el escamoso, rompió en llanto al ver el anillo en las manos de su amado y aunque la respuesta tardó un poco en llegar, finalmente dio el “sí”.

Según expresó el creador de contenido, el amor que siente por su ahora prometida proviene desde el momento en que su madre sintonizaba la novela de Caracol Televisión que tuvo como protagonista a Miguel Varoni.

“Amor, yo crecí viéndote cuando yo tenía un añito, mi mamá me ponía a ver ‘Pedro El Escamoso’. Y desde ese momento yo supe que tú eras la mujer de mi vida… Ya lo comprobé y quiero que me acompañes durante el resto de mis días”, fueron las palabras que expresó Velásquez mientras el programa estaba al aire.

Posteriormente, entre risas, confesó por cuanto tiempo tuvo guardado el anillo que entregó a Lozano para el compromiso: “Por eso quiero aprovechar este momento. Este anillo yo lo cargo desde hace como medio año… Quiero aprovechar que estamos al aire para pedirte que te cases conmigo ¿Qué dices?”, concluyó Jim.