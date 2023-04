Catalina Gómez sufrió un accidente que le dejó una cicatriz en la cara: así lo recordó la presentadora de “Día a Día”

La duda de esta marca la tenían muchos televidentes desde hace años, según comentaron en redes sociales | Foto: Instagram @apuntesdecata

Catalina Gómez es una de las presentadoras de ‘Día a día’ con mayor tiempo en el programa, pues llegó en 2006 y, desde entonces, ha logrado acumular una numerosa comunida de seguidores. De hecho, el 13 de abril de 2023 interactuó con ellos a través de Instagram y se sinceró sobre varios temas de su intimidad.

Resulta que la antioqueña llevó a cabo una dinámica conocida como ‘la caja de preguntas’, por medio de la cual despejó las dudas de sus fanáticos más curiosos, quienes la interrogaron, entre otras cosas, sobre la cicatriz de su rostro.

Fue entonces cuando reveló que la marca en su mejilla es producto de un accidente automovilístico, el cual tuvo lugar hace muchos años, cuando era una pequeña niña y estaba en compañía de su familia.

Así lucía Cata Gómez a sus 15 años. Muchos dicen que el parecido con su hija es impresionante | Foto: Instagram @apuntesdecata

“Tengo una cicatriz de un accidente que tuve cuando era muy chiquita. Fue en accidente en carro, muy angustiante y asustador porque pensamos que mi papá se había muerto aquella vez”, aseveró Catalina Gómez.

Posteriormente, la conductora de ‘Día a día’ mencionó que apenas tenía 6 años de edad cuando todo esto ocurrió y fueron varios los puntos de sutura que tuvo esta herida, la cual se hace más evidente cuando sonríe.

Varias páginas de chismes en Instagram replicaron la publicación y esto permitió a algunos seguidores de la medellinense opinar al respecto de manera pública.

“Yo siempre había tenido esa duda, pero nunca imaginé que fuera por algo tan grave”, “tremenda experiencia esa, sobre todo si uno está tan pequeño”, “yo creo que debe recordar cada detalle a la perfección” y “ella es divina, con o sin cicatrices”; son algunos de los comentarios que desató la revelación.

Esta fue la inesperada confesión que hizo la medellinense | Video: Instagram @apuntesdecata

Otras dudas que resolvió Catalina Gómez

La dinámica de la presentadora de 44 años sirvió también para contestar a otras preguntas, como por ejemplo, si aparte de trabajar para ‘Día a día’ tiene algún otro tipo de emprendimiento o negocio.

“Más allá de eso, les cuento que estoy terminando mi segunda especialización, esta en coaching, salud y nutrición. Quiero empezar a dedicarme un poco más a eso y a trabajar por el bienestar de las personas”, indicó.

De igual manera, recordó que este 2023 cumplirá 15 años de casada y advirtió que una de las costumbres más sanas que tiene con su esposo para mantener al relación, es la de dedicarse algunos minutos al día para demostrarse cuánto se aman.

Aunque ser presentadora ha sido uno de sus mayores aciertos profesionales, Cata Gómez espera que en próximos años pueda dedicarse más a su labor como coach | Video: Instagram @apuntesdecata

Catalina Gómez también se refirió a la actividad física que realiza a diario y mencionó que esta rutina mejora su día, saca lo mejor de su creatividad y la mantiene en forma.

“Lo que más me motiva a entrenar es sentirme recargada de energía y despejar la mente. Es un rato para mí y me hace sentir fuerte... que nada me queda grande. Por añadidura ya llega el verse y sentirse bien físicamente o sentirse muy activo. Es una gran dósis de energía”, añadió.

Además, se subió a la báscula que tiene su casa y mostró a sus 1.5 millones de seguidores que su peso exacto es de 56.3 kilos. Sin embargo, aprovechó para enviar un consejo de salud a todos sus espectadores.

“Más que preocuparse por el peso, deberíamos hacerlo por lo que comemos. El alimento es la gasolina de nuestro cuerpo y, cuando somos conscientes de que la comida va más allá del peso, todo cambia. No nos preocupemos por lo que diga la báscula o por contar calorías, cuando lo realmente importante es hacer de la comida un proceso consciente y buscar alimentos que nos brinden bienestar físico y emocional. Se puede comer rico, disfrutar y estar bien”, concluyó Catalina Gómez.