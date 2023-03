Disidencia de las FARC que amenazó a excombatientes del ETCR de Mesetas, aseguró que ya no los atacaran

Un comunicado atribuido al Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC, señala que no atentaran en contra de los firmante del acuerdo de paz que estaban en el ETCR Mariana Páez en Mesetas (Meta). (Archivo)

Las amenazas en contra de los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC en el Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, que se ubica en zona rural del municipio de Mesetas, en el occidente del departamento del Meta, conllevó a que la disidencia que los hostigó, el Estado Mayor Central, emitiera, al parecer dos comunicados, uno en el que justificaron sus amenazas contra los firmantes del acuerdo de paz y otro en el que se retractaban de la acción.

La primera de estas supuestas misivas la dio a conocer la emisora Blu Radio, allí los miembros de ese grupo al servicio del narcotráfico sostuvieron que los integrantes del mencionado ETCR estaban tomando parte en las confrontaciones que sostienen en contra de la Segunda Marquetalia y el ELN en esa zona del oriente del país.

“Los sucesos originados por el pedido a los ex combatientes de la antigua zona veredal Mariana Páez de abandonar la región, obedece a los coletazos de la confrontación que sostenemos con la Segunda Marquetalia (sic)”, se afirma en el documento.

No obstante, los integrantes del ETCR no atendieron el llamado de no tomar parte de las hostilidades, tras una reunión que sostuvieron con ese grupo que responde a las ordenes de alias Iván Mordisco.

“En reunión sostenida con sus delegados se les pidió apartarse y no tomar partido en el conflicto. Las bases de apoyo que dejó Aldinever hizo de los pocos ex combatientes de allí, hacer parte de este pleito. Aún más, ayudando al ELN a entrar a la zona (sic)”, se indica en el comunicado.

Por esa razón les advirtieron que si iban a intervenir en esas confrontaciones, se volvieran a uniformar y no se mezclaran con la población civil.

El supuesto comunicado del Estado Mayor Central tenía fecha de publicación del pasado miércoles 22 de marzo, pero en la noche del viernes 24 de marzo, el periodista William Parra de Noticentro Uno CM& publicó en su cuenta oficial de Twitter otro aparente comunicado atribuido a ese grupo armado ilegal en el que se comprometían a respetar la vida de los reincorporados que habían amenazado.

“Las FARC EP informa al señor Presidente de la República, y al señor Alto Comisionado parfa la Paz que no atentaremos contra la vida e integridad de los firmantes de Mesetas y sus familias, su permanencia en la vereda no será cuestionada por nuestra organización (sic)”, se asegura en ese segundo comunicado.

En el documento también se afirma que la decisión se tomaba como un gesto de compromiso con la política de Paz Total del gobierno Nacional y la suspensión de las órdenes de captura contra algunos de sus jefes criminales.

“La crisis causada por la determinación de FARC EP en relación con la Zona Veredal Mariana Páez, son temas que se pueden solucionar. En aras del ambiente de cumplimiento del gobierno nacional y del Fiscal General de la Nación para facilitar la reunion de mandos, y pronto instalar el mecanismo nacional, informamos que son gestos que hay que responder recíprocamente (sic)”, agregaron en la misiva.

Y concluyeron el comunicado asegurando que son un grupo abierto a la crítica y que se enaltece con la corrección y llamados de atención.

Las amenazas contra los firmantes del acuerdo de paz del ETCR de Mesetas provocó controversia en las últimas dos semanas ya que tuvo como consecuencia el desplazamiento forzado de estas personas, como denunció Rodrigo Londoño ‘Timochenko‘, otrora máximo jefe insurgente de las FARC.

“Señor presidente, 86 mujeres madres cabeza de familia; 80 niños y niñas, entre ellos, 30 de brazos; personas de la tercera edad y discapacitados; integrantes de 200 familias que han sido desplazadas de Mesetas (Meta), del ETCR Mariana Páez. Allí, donde hicimos dejación de armas en cumplimiento de los acuerdos entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano (sic)”, detalló.