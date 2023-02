Shakira y el mensaje que dejó para sus seguidores tras el lanzamiento de “TQG”

Shakira y Karol G lanzaron TQG, una de las canciones con mayor número de reproducciones del nuevo álbum de la cantante paisa.

Shakira participó en uno de los sencillos del nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, que incluye 17 canciones, algunas que fueron publicadas en 2022 y otras que fueron lanzadas por todas las plataformas de streaming en la madrugada del 24 de febrero.

Shakira y Karol G: esta es la letra completa de la colaboración de las colombianas con pullas a Piqué y Anuel AA La paisa y la barranquillera no se guardaron nada en su nueva canción “TQG” e hicieron referencia a las nuevas relaciones de sus exparejas VER NOTA

Con este lanzamiento, las artistas colombianas han sido tendencia y ocupan las primeras listas de música a nivel global, razón por la que Shakira agradeció a los seguidores.

“Gracias a todos por la increíble recepción a tqg”, publicó la barranquillera en sus cuentas de Twitter e Instagram acompañada de una de las tomas del video oficial de la canción, que ya alcanzó los 30 millones de reproducciones en menos de 24 horas de su lanzamiento.

Shakira agradeció a sus fans por la acogida de TQG

Por su parte, Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, también aprovechó el auge de su lanzamiento para contar detalles sobre este sencillo y sobre el proceso de selección de las canciones de su álbum.

Karol G reveló el listado completo de las canciones de su nuevo álbum, ‘Mañana será bonito’ La cantante urbana continúa aumentando la expectativa con el estreno de su disco, que será el 24 de febrero, el cual incluye sus colaboraciones con Shakira, Carla Morrison, Quevedo y muchos artistas más VER NOTA

“Esta es una canción que tengo hace más de año y medio y que ya no iba a salir. Para este álbum tenía 60 canciones y fue difícil escoger cuáles iban a incluirse, y al final casi que fue una lotería porque yo no me decidía”, relató la reguetonera.

Para este álbum, la cantante incluyó a artistas de talla internacional y aunque en 2022 ya había publicado canciones como ‘Cairo’ y ‘Provenza’, en solitario, para los demás sencillos juntó a algunos artistas como Romeo Santos, Carla Morrison, Sech, Sean Paul y muchos otros, que completan el disco.

Karol G habló de su nuevo ábum y de la colaboración con Shakira: “Esta canción ya no iba a salir” La artista antioqueña contó que ‘TQG’, su colaboración con Shakira, no iba a salir porque no quería encasillar su carrera en este tipo de canciones VER NOTA

Sin embargo, TQG era el sencillo más esperado por los seguidores de las artistas, inclusive, el club de fans de Shakira publicó en sus redes sociales un fragmento de treinta segundos del video oficial de la canción con la Bichota antes de su lanzamiento. Video que sirvió para ‘calentar motores’ previo a la publicación de esta producción.

En cuanto a la letra, los internautas han manifestado que esta se trataría de una dedicatoria para las exparejas de las colombianas, tal como ocurrió en la última sesión del productor argentino, Bizarrap, con Shakira, en la que se “despachó” contra el futbolista Gerard Piqué.

Sin embargo, la misma Karol G comentó que este trabajo discográfico no podía “girar alrededor de eso”, y aunque algunos versos parecen estar relacionados a una ruptura amorosa, la misma cantante paisa confirmó que se trató de una composición alejada de situaciones personales.

De hecho, descartó que esta pudiese ser una canción con dedicatoria o que fuera un ‘himno propio’, “aunque me encantaba la canción, dije: ‘Es muy bonita, va a ser un himno para mí, pero la voy a escuchar solo yo y de vez en cuando con mis amigos en el carro”, dijo la artista colombiana en sus redes sociales.

Acto seguido, la artista antioqueña manifestó que el enfoque de la canción cambió gracias a la ‘situación’ de Shakira y su conocida ruptura con el papá de sus dos hijos, “así iba a ser hasta que entendí lo que estaba viviendo Shakira después de su separación, pues a mí lo que me importa de mis canciones es que representen e identifiquen a la mujer”, confesó Karol G.

Finalmente, dijo que al escribir esta canción no atravesaba por un buen momento de su vida, pero no quería que su trabajo discográfico representara eso, “Yo escribí TQG el mismo día que escribí mi verso de Mamiii y, a pesar de que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo mi arte girara alrededor de eso”, confesó la cantante colombiana que hoy le ha dado la vuelta al mundo con su nuevo lanzamiento.