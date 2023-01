35% del gasto de los hogares colombianos es destinado a comida

Los colombianos sienten que lo que devengan cada vez les alcanza menos para los gastos diarios. FOTO: Reuters

Para nadie es un secreto que hoy en Colombia todo está más costoso. Así lo reflejó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en el reciente informe sobre la inflación, que para 2022 cerró en 13,12%, jalonada por el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que interanual para este sector se ubicó en 27,8%.

Precio del dólar mantuvo tendencia a la baja y siguió por debajo de los $4.700 La divisa estadounidense operó durante la jornada en modalidad Next Day, pues en Estados Unidos se celebra el día de Martin Luther King VER NOTA

Precisamente, sobre los alimentos se hizo una advertencia y está relacionada con lo que deben destinar las familias hoy en día para desayunar, almorzar y cenar, una necesidad básica.

De acuerdo con el fundador de la firma Raddar, Camilo Herrera Mora, cerca del 35% del gasto de los hogares va destinado a comida.

“Si los precios de la comida suben, evidentemente el índice de precios al consumidor (IPC) sube mucho. O sea, si sube de precio alguna cosa que solo pesa el 5% en el gasto se siente menos, pero si sube algo que pese 35 %, evidentemente los precios subirán mucho más”, afirmó Herrera Mora a CityTV.

El fundador de Raddar explicó que mientras el ingreso de las personas sea más bajo, los alimentos pesarán más en el bolsillo.

“En ingresos bajos los alimentos pueden pesar un 45 %, mientras que en el medio cerca del 32% y en ingresos altos solo el 15% o 18%”, indicó Herrera Mora.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, afirmó que se solicitaron recursos para contrarrestar los altos costos de los alimentos y aliviar la crisis productiva que hay en el sector.

Este es el decreto con el que el Ministerio de Transporte congeló las tarifas en 143 peajes El presidente Gustavo Petro anunció que habrá sanciones para las concesiones que no cumplan con lo establecido en el documento VER NOTA

Según él, se solicitó que el subsidio de la tasa de interés fuera de $500 mil millones, mientras que en caso del seguro agropecuario se espera una aprobación por el orden de los $200 mil millones.

“Claro que es mucho dinero, pero al final del día la realidad es que estamos en un escenario complejo”, precisó Bedoya a CityTv al recordar que ya recibieron $80 mil millones de parte del gobierno anterior, pero no serían suficientes.

Afirmó que es necesario disponer de esos recursos para apoyar, al menos, en el 20% del costo de insumos para 120.000 agricultores.

Pesimismo en los colombianos

Recientemente, resultados de la encuesta Pulso Social del Dane, en la que se consultó por el comportamiento que tendrán los precios de los alimentos en el país en los siguientes doce meses, el 48,1% de los considerados pobres creen que sí aumentarán mucho, al igual que el 47,7% de los no pobres. A su vez, el 28,9% de los pobres anotaron que aumentarán igual, mientras que el 24,1% de los no pobres aseguró lo mismo.

Valledupar, Riohacha y Sincelejo, las ciudades con mayor índice de informalidad en Colombia a noviembre del 2022 Para el trimestre móvil septiembre-noviembre, el fenómeno se ubicó en 58,2% a nivel nacional, según el Dane VER NOTA

Entre tanto, el 9,9% de los pobres dijeron que aumentarán poco. No obstante, sobre este indicador, el 10,4% de los no pobres estuvo de acuerdo con los pobres.

Sobre si el precio de los alimentos permanecerá igual, el 8,7% de los pobres respondió de manera afirmativa, y, a su vez, la misma respuesta dio el 11,2% de los no pobres.

Los que creen que el precio de los alimentos disminuirán un poco son minoría. Solo el 4,0% de los pobres y el 6,0% de los no pobres esperan que estos disminuyan un poco. Y un mínimo grupo de pobres y no pobres creen que disminuirán mucho. Según la encuesta, solo el 0,5% de los pobres y el 0,7% de los no pobres tienen la esperanza de que estos bajen de precio.

Seguir leyendo: