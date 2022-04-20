El Frontón死亡，虐待和屠杀的历史，监狱提议在秘鲁接收强奸罪犯

周二，坎比奥·德莫拉蒂科（Cambio Democrático）的女议员伊莎贝尔·科尔特斯（Isabel Cortez） 告诉媒体，并建议被称为 El Pediment 的监狱。 他建议将那些被判犯有强奸和谋杀罪的人送去服刑 “终身监禁，不得享有”，因为犯下这些行为的人不应进入普通监狱，享受法律的所有好处。

“El Fronton 必须重新开放，然后送给那些强奸、谋杀、送他们去那里服无期徒刑而没有福利的人。他在与PBO Digital的对话中说，除了目前的监禁外，那些被判终身监禁的人还有很多好处。此外，它认为，被判犯有这些罪行的人在服刑时没有减刑。

但是，许多人不知道这所名为El Fronton的监狱。这个地方因1986年6月18日前总统艾伦·加西亚（Alan García）执政期间发生的骚乱而闻名，该骚乱造成118名囚犯死亡。

在 FRONTON

它位于太平洋的一个小岛上，靠近秘鲁海岸，卡亚俄市。在无人居住了几个世纪之后，在20世纪初建造了一座监狱，用来关押囚犯，尤其是当时最危险的罪犯。甚至前总统费尔南多·贝劳恩德·特里等政客也在该监狱中被捕。就他而言，这是在1962年7月领导阿雷基帕对当时的曼努埃尔·普拉多·乌加特切政府的抗议活动之后发生的。

但是，弗龙顿号因秘鲁近代历史上最血腥的病例之一而被人们铭记。到目前为止，对当时发生的事情有不同的看法，以至于抹黑了当时的政府。

1986 年的 EL MOTÍN

80 年代。在秘鲁的恐怖主义之中，在光辉之路和图帕克·阿马鲁革命运动的存在下，艾伦·加西亚（AlanGarcía）的第一届政府到来了，目的是寻找能够代表维克多·劳尔·哈亚·德拉托雷遗产的阿普拉。

1986年6月18日，埃尔弗龙顿监狱开始了一场同步兵变。它始于刑罚岛的蓝亭。那里有数十名囚犯死亡，他们是在抵制转移到像坎托·格兰德这样的高度安全监狱的囚犯起义的借口下被处决的。

Se sabe que habría presencia de simpatizantes a Sendero Luminoso en El Frontón y que habían convertido pabellón Azul en un búnker con material de construcción proporcionado benévolamente por autoridades. Foto: Revista Caretas.

这些事件同时发生，以至于人们认为是事先有计划的，因为根据《Caretas》杂志的说法，囚犯的武器是在改善监狱条件、承认政治犯的地位和解散国家监狱研究所的要求下制造的。

该杂志提到，当天上午10点，艾伦·加西亚总统呼吁与部长会议和武装部队举行紧急会议，不久之后通过内政部副部长阿古斯丁·曼蒂拉透露如果囚犯不投降将采取的有力行动。对话结束后，联合指挥部和共和国卫队成员控制了局势。

Puerto del penal en El Frontón. Foto: Revista Caretas.

在埃尔弗龙顿监狱，海军进入采取行动，因为囚犯将三名共和国卫队成员扣为人质。他说，6月18日下午，阿古斯丁·曼蒂拉是在艾伦·加西亚本人的命令下到达监狱的。尽管受到司法当局的谴责，副部长还是下令暂停与囚犯的对话。监狱长、法官和检察官抗议海员在现场。

Vista exterior del penal durante el amotinamiento (Foto:VÍCTOR CH. VARGAS/Revista Caretas)

黎明时分大屠杀

根据真相与和解委员会的说法, 屠杀发生在凌晨3点, 使用的是传统武器, 火箭筒, 迫击炮, 炸药和爆炸物,他们拆毁了蓝亭。投降的囚犯被带到 “浴场”，幸存者宣称他们用枪和刺刀杀死囚犯。估计有113名囚犯死亡，其中大多数人遭受酷刑和处决。但是也有人失踪。

Junio 1986: Destacamento militar en la isla de El Frontón. Foto: Revista Caretas

关于发生的事情的证词

前海军陆战队员卡洛斯·卡斯蒂略·维加（Carlos Castillo Vega）被指控和有效的合作者告诉真相与和解委员会，下达的命令是为了处决颠覆分子，如果还有幸存者的话，那是因为当时参议院议长阿曼多·维拉纽瓦的到来，因为在他到达时他们 “再也无法触摸” 囚犯了.

Donde termina el sendero. El frontón reabre sus puertas. Foto de la llegada del segundo contingente de presuntos terroristas a la otrora tétrica isla-prisión. Foto: Revista Caretas.

共和国卫队成员指出，歼灭行动是艾伦·加西亚总统本人采取的。另一方面，其他证词在2003年告诉LaRepública，阿古斯丁·曼蒂拉（AgustínMantilla）在行动现场，他们提供了细节：他们说 海军递给他一个无线电操作员，与上级进行通信，后者下达了命令。

“我们不知道曼蒂拉向谁报告了事实。他指派了一名无线电接线员。我一直手里拿着无线电发射机，讲述正在发生的事情，” 其中一位告诉 La República。

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