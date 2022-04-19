“他们没有战胜失败”：PAN代表谴责AMLO矿业法的投票速度

众议院国家行动党（PAN）席位协调员@@ 豪尔赫·罗梅罗·埃雷拉（Jorge Romero Herrera）反对第四次转型的议会团体批准了矿业法未经讨论。

在安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）提出的倡议获得批准之前，PAN在制度革命党（PRI）和民主革命（PRD）领导人的陪同下，解释说，由于立法程序的方式，他们将相应地投弃权票呈现。

同样，这位panista指出，这一行动是对 “执政党” 的一种报复，因为在他们没有获得通过电力改革所需的选票的前一天。

La oposición celebró que pasó la Reforma Eléctrica (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

除上述内容外，他还谴责莫雷纳，工党（PT）和墨西哥绿色生态学家党（PVEM）都不想与LXV立法机关的其他成员完全分享这一观点。

这位pan ista告诉媒体：“他们不想让我们知道这种观点，无论其实质和内容如何，如果他们认为在反对派中我们将对他们想要的异想天开，异想天开和时间做出回应，那么他们就错了。”

AMLO mandó una propuesta para modificaciones a la Ley Minera (Foto: Facebook/Miguel Torruco Garza/Presidencia/Cuartoscuro.com)

同时，在全体会议和讨论《矿业法》修正案期间，议员阿努阿尔·罗伯托·阿扎尔·菲格罗亚指出，从蓝白党的角度来看，要维持一个人的意愿：共和国总统。

此外，他在讲话中裁定，据称墨西哥总统明确表示，如果他无法在立法领域 “获胜”，他想 “抢夺” 它。

最后，他呼吁第四季度的立法者不要像狂热分子那样行事，而是要坚持自己作为民众代表的角色。

Santiago Creel también cuestionó las modificaciones a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

对这种情况的另一位批评者是众议院董事会副主席圣地亚哥·克里尔（Santiago Creel）的批评者，他质疑电力改革和采矿法之间的区别。

他表示，在第一种情况下，讨论花了七个多月；虽然今天的修正案不是在全体会议或24小时内进行的，但他指出，这些修正案将是未经任何分析的修改。

最后，他指出，联盟国会的辩论总是必须经过辩论的过程和自己的阶段；但是，他重申，这是不可能的，因为 “莫雷纳不想辩论”。

“随着电力改革，超过7个月的分析过去了，MORENA不想辩论。现在，他们希望在没有任何分析的情况下快速批准法律改革。任何辩论都必须经过研究并遵守立法阶段”

La oposición cuestionó la forma en la que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Eléctrica (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

最后，PAN秘书长塞西莉亚·帕特隆（Cecilia Patron）回顾说，三个反对派议会团体决定不参加讨论，因为国家复兴运动（莫雷纳）及其盟友不允许进行深入讨论。

他还指出，从他的角度来看，这项倡议只能满足联邦政府的言论，因为锂已经归墨西哥州所有。

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