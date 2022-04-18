在 Millonarios 击败佩雷拉之后，阿尔贝托·加梅罗为自己辩护：“球迷必须感到满意”

CALI - COLOMBIA, 24-04-2021: Alberto Gamero técnico de Millonarios gesticula durante partido por los cuartos de final ida como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre América de Cali y Millonarios F.C. jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Alberto Gamero coach of Millonarios gestures during match between America de Cali and Millonarios F.C. for the quarterfinal first leg as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

本周日，Millonarios 在埃尔南·拉米雷斯·维勒加斯体育场对阵拉科鲁尼亚·佩雷拉之后，在 2022-I BetPlay 联赛中累积了第四次失利。“阿尔比亚祖尔” 队前足球运动员圣地亚哥·蒙托亚的孤独比分决定了 “格兰德·马特卡尼亚” 的新胜利。

尽管 “大使” 仍然排在第三位（32分）并且已经有资格进入半决赛，但球迷们还是通过社交网络对结果表示了烦恼。考虑到 Millonarios 作为访客连续第三次失利，他们最重视的一点是球队在最近的承诺中的表现。

在新闻发布会上，与批评相反，教练阿尔贝托·加梅罗表示，他对比赛期间所做的工作感到满意：“我感谢哥伦比亚各地的人民对Millonarios的球迷，但我不同意我们有一连串的糟糕比赛。我们今天输掉了一场对阵美国的比赛。我们是哥伦比亚足球第二好的游客。”

此外，在数字平台上，也经常有人对球队的轮换发表评论，认为教练过去没有获得回报。“我们的想法是给一些时间，但是那些来玩的人不会停下来。策略师萨马里奥回答说，在周四和周日我们将进行两场重要的比赛，我们将努力争取最多的球员参加比赛。”

“在足球比赛中，这不仅仅是赢和赢。尽管球队输了，但今天的球迷们必须对Millionarios在这里提出的建议感到满意，因为这项倡议完全取决于我们。必须审视这一背景。我很高兴总能在百万富翁的看台上看到人们，很高兴看到人们陪伴我们。他补充说，这个小组做得很好，并试图在他们去的体育场里进行正面交锋。”

最后，关于Millonarios的主要缺点，Gamero提到了定义时缺乏效力：“错误不是要实现，因为我们来寻找聚会，施加高压力，攻击佩雷拉，但我们没有实现。比赛是用进球赢的，我们寻求但我们没有得到进球。并不是说球不想进去，我们没有把它放进去，而是不同了。”

Deportivo Pereira volvió a ganar en la Liga BetPlay luego de cuatro partidos. Foto: cortesía Dimayor

结果有一个特殊的组成部分，那就是获胜进球的作者蒙托亚对M illonarios来说并没有迈出好的一步。哥伦比亚传单在 2018年至 2020年期间在 “Embajador” 合奏团中演出，曾经是该机构的创纪录转移。但是，持续的受伤使它无法获得更大的连续性，最终受到了球迷的批评。

在第80分钟，当Millonarios的进球似乎没有危险时，蒙托亚在大区域的边缘接到了一个球，受到威胁，好像他要完成一样，然后用左腿塑形，他用力量定义了守门员阿尔瓦罗·蒙特罗的左手。足球动摇了进球，这位安蒂奥基亚中场球员得以在 “Grande Matecaña” 中获得第一个得分。

下周四，Millonarios 将在埃尔坎平体育场面对 Jaguares de Cór doba，参加哥伦比亚杯第16轮的第一回合。同时，拉科鲁尼亚·佩雷拉将访问曼努埃尔·穆里略 ·托罗体育场的 Deportes Tolima，也是杯赛的第 16 轮（星期三）。

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