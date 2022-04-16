赫尔曼·拉雷亚（GermánLarrea）：去年墨西哥第二富豪商人的命运增加了多少

几周前，美国金融杂志《福布斯》（Forbes）发布了其年度排名，其中列出了世界上最富有的人。福布斯在其中宣布，全球有 2668位亿万富翁，比2021年减少了87人，当时的数字为2,755人。其中，有15个是墨西哥人。

该排名由来自南非的商人领导，他拥有美国国籍的埃隆·马斯克（Elon Musk），他有财富21.9亿美元。全球排名第二的是商人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos），他是亚马逊的创始人，拥有 1710亿美元的财富。

在墨西哥，这两个职位由卡洛斯·斯利姆·赫卢和商人赫尔曼·拉雷亚担任。据《福布斯》报道，斯利姆·赫鲁（Slim Helú）的财富达到 812亿美元，这也使他在全球排名第13位，超过了世界其他大亨，例如 Meta 的所有者马克·扎克伯格，该公司拥有 Facebook，WhatsApp和Instagram等社交网络属于。

斯利姆设法以相当大的方式积累了自己的财富，因为这位大亨在2021年排名中拥有 559.3亿美元的财富。

El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO

赫尔@@ 曼·拉雷亚·莫塔·贝拉斯科（GermánLarre a Mota Velasco）是该国第二富有的人，他已经居住了几年。据福布斯报道，Larrea拥有 Grupo Méxic o集团，这是他从父亲那里继承下来的公司，目前的财富为 308亿美元。

这意味着，与一年前相比，Larrea设法增加了财富，因为在2021年她的财富为 271亿美元。因此，Larrea的财富增加了 37亿美元。

赫尔曼·拉雷亚的父亲豪尔赫·拉雷亚（Jorge Larrea）于1999年去世，为儿子实现今天的目标奠定了坚实的基础。拉雷亚·奥尔特加的职业生涯始于19 46年至1952年担任该国总统的前总统米格尔·阿莱曼·瓦尔迪兹的六年任期。正是在此期间，他创办了自己的名为 Con strucciones Jorge Larrea 的建筑公司，该公司后来改名为墨西哥 Constructora Industrial，S.A. de C.V.

后来，拉雷亚·奥尔特加遇到了意大利裔美国商人布鲁诺·帕格利艾（Bruno Pagliai），他当时被认为是我国首富，成为与韦拉克鲁斯（Tubos de Acero de México）管道业务有关的法律阵线，被称为TAMSA。

Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.

正是通过这种关系，拉雷亚·奥尔特加（Larrea Ortega）成为该公司的股东，并开始在冶金和钢铁行业崛起。当时，帕格利亚伊向拉雷亚·奥尔特加展示了后来成为他最大的热情：骑马和骑马。在总统曼努埃尔·阿维拉·卡马乔和阿莱曼·巴尔德斯的坚持下，这位意大利裔美国商人刚刚下令在墨西哥城以西建造美洲竞技场。

1962年，包括Pagliai和Larrea Ortega在内的12位墨西哥商界领袖成立了墨西哥商人理事会，该理事会历来包括墨西哥最富有的家庭。

到1965年，拉雷亚·奥尔特加（Larrea Ortega）率领一群投资者从美国冶炼和炼油公司部分收购了墨西哥房地产，并部分收购了拉卡里达铜矿，此前采矿法对墨西哥拥有的公司有利。

后来，他在采矿、建筑、金融和铁路方面增加了更多房地产，同时从采矿和炼油扩展到电线和其他一些铜产品。但是，正是在前总统卡洛斯·萨利纳斯·德戈塔里的六年任期内，即1988年至1994年，拉雷亚·奥尔特加的财富急剧增加，此前后来成为墨西哥集团的 Canane a矿业公司于1988年收购了 Quebrada Mina de La的政府股份Caridad 以6.8亿美元的极低价格赢得了墨西哥最大的铜业公司La Cananea 的竞标，该公司仅支付了4.75亿美元，再次远低于市场价格。

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