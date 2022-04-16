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星期六 16 四月 2022
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赫尔曼·拉雷亚（GermánLarrea）：去年墨西哥第二富豪商人的命运增加了多少

拉雷亚拥有墨西哥集团的企业集团，去年他的命运有所增长

Newsroom Infobae

16 四月 2022

几周前，美国金融杂志《福布斯》（Forbes）发布了其年度排名，其中列出了世界上最富有的人。福布斯在其中宣布，全球有 2668位亿万富翁，比2021年减少了87人，当时的数字为2,755人。其中，有15个是墨西哥人。

该排名由来自南非的商人领导，他拥有美国国籍的埃隆·马斯克（Elon Musk），他有财富21.9亿美元。全球排名第二的是商人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos），他是亚马逊的创始人，拥有 1710亿美元的财富。

在墨西哥，这两个职位由卡洛斯·斯利姆·赫卢和商赫尔曼·拉雷亚担任。据《福布斯》报道，斯利姆·赫鲁（Slim Helú）的财富达到 812亿美元，这也使他在全球排名第13位，超过了世界其他大亨，例如 Meta 的所有者马克·扎克伯格，该公司拥有 Facebook，WhatsApp和Instagram等社交网络属于。

斯利姆设法以相当大的方式积累了自己的财富，因为这位大亨在2021年排名中拥有 559.3亿美元的财富。

El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO
El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO

赫尔@@ 曼·拉雷亚·莫塔·贝拉斯科（GermánLarre a Mota Velasco）是该国第二富有的人，他已经居住了几年。据福布斯报道，Larrea拥有 Grupo Méxic o集团，这是他从父亲那里继承下来的公司，目前的财富为 308亿美元。

这意味着，与一年前相比，Larrea设法增加了财富，因为在2021年她的财富为 271亿美元。因此，Larrea的财富增加了 37亿美元。

赫尔曼·拉雷亚的父亲豪尔赫·拉雷亚（Jorge Larrea）于1999年去世，为儿子实现今天的目标奠定了坚实的基础。拉雷亚·奥尔特加的职业生涯始于19 46年至1952年担任该国总统的前总统米格尔·阿莱曼·瓦尔迪兹的六年任期。正是在此期间，他创办了自己的名为 Con strucciones Jorge Larrea 的建筑公司，该公司后来改名为墨西哥 Constructora Industrial，S.A. de C.V.

后来，拉雷亚·奥尔特加遇到了意大利裔美国商人布鲁诺·帕格利艾（Bruno Pagliai），他当时被认为是我国首富，成为与韦拉克鲁斯（Tubos de Acero de México）管道业务有关的法律阵线，被称为TAMSA。

Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.
Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.

正是通过这种关系，拉雷亚·奥尔特加（Larrea Ortega）成为该公司的股东，并开始在冶金和钢铁行业崛起。当时，帕格利亚伊向拉雷亚·奥尔特加展示了后来成为他最大的热情：骑马和骑马。在总统曼努埃尔·阿维拉·卡马乔和阿莱曼·巴尔德斯的坚持下，这位意大利裔美国商人刚刚下令在墨西哥城以西建造美洲竞技场。

1962年，包括Pagliai和Larrea Ortega在内的12位墨西哥商界领袖成立了墨西哥商人理事会，该理事会历来包括墨西哥最富有的家庭。

到1965年，拉雷亚·奥尔特加（Larrea Ortega）率领一群投资者从美国冶炼和炼油公司部分收购了墨西哥房地产，并部分收购了拉卡里达铜矿，此前采矿法对墨西哥拥有的公司有利。

后来，他在采矿、建筑、金融和铁路方面增加了更多房地产，同时从采矿和炼油扩展到电线和其他一些铜产品。但是，正是在前总统卡洛斯·萨利纳斯·德戈塔里的六年任期内，即1988年至1994年，拉雷亚·奥尔特加的财富急剧增加，此前后来成为墨西哥集团Canane a矿业公司于1988年收购了 Quebrada Mina de La的政府股份Caridad 以6.8亿美元的极低价格赢得了墨西哥最大的铜业公司La Cananea 的竞标，该公司仅支付了4.75亿美元，再次远低于市场价格。

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