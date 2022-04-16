瓦努科的复活节：假期期间可以享受的旅游胜地

现在是圣周，许多公民已经计划了漫长的假期，与家人共度或返回家园度过庆祝活动。在某些目的地，这些宗教庆祝活动以一种非常特殊的方式来体验，而Huánuco就是其中之一。这个位于山脉和秘鲁丛林之间的地方有高山，是参观其旅游景点的机会。

你敢了解一点 Huánuco 吗？门户网站你有什么计划？带来了观光和拍照的建议，以便在复活节期间有未来的回忆。请在以下说明中查找。

博斯克 DE NEBLINA DE CARPISH

大雾不断覆盖着这个生物多样性丰富的地区，以某种方式将山脉与秘鲁的丛林联系在一起。在这里，您可以参观圣卡门瀑布（Santa Carmen Waterfall），这是秋天18米的奇迹，当您下降时，您可以看到天然水池的形状。您还会发现圣米格尔瀑布（San Miguel Waterfall），瀑布长达100多米，水流充足。在它周围，你可以看到高处森林的原始森林或鲁帕鲁帕。以及现有动植物的多样性。

Catarata de San Miguel, por Tingo María pero también está cerca Huánuco. Visítalo en Semana Santa.

最后，还有若虫的面纱。从坦比洛奇科（Tambillo Chico）镇出发，游客将进行两个小时的攀登才能到达适合攀岩的波萨德尔阿莫尔（poza del amor）。它位于山谷中，因此有水晶般清澈的溪流形成瀑布。

Bosque de Neblina de Carpish

瓦努科市

一个拥有不同世纪的寺庙，豪宅和庄园的城市。它的一大景点是 Kotosh，这是一座已有 4000 多年历史的泥庙。最主要的是在阿玛斯广场（Plaza de Armas）周围散步，在那里您会发现绿地和中心的游泳池，是休息的理想场所。

如果你想继续这个宗教节日，你可以参观这座城市的大教堂，该大教堂建于1966年，里面收藏了库斯奎尼亚学校的画布以及瓦努科国王和赞助人布尔戈斯勋爵的巴洛克式木雕。

如果您是博物馆爱好者，请参观莱昂西奥·普拉多地区博物馆，该博物馆有三个代表性的房间：Kotosh Shillaqoto，区域和当地庄园以及莱昂西奥·普拉多室。您甚至可以在卡利坎托桥周围漫步，该桥距离主广场有四个街区，位于瓦拉加河上。它建于1879年，由两根以半圆形阳台结尾的柱子制成，连接了Huánuco和Amarilis地区。

Museo Regional Leoncio Prado, un lugar para conocer sobre arte e historia de la ciudad. Ubicado cerca a la Plaza de Armas de Huánuco.

您还会发现 Kotosh的纪念考古遗址及其展厅，这座建筑群已有4,000多年的历史。在这个地方，交叉的手神庙脱颖而出：两对高浮雕的雕塑，双臂交叉，用生粘土制成。旅游景点在于 Kotosh 祭司种姓的高等级制度以及宗教仪式和朝圣代表。

最后，您可以参观希斯迈庄园的房子（有花园）和楚鲁班巴历史和宗教艺术展厅。在帕帕瓦西考古综合体中发现了大量的木乃伊，主要是儿童。

GRAU 考古综合体

在这里，您会发现加鲁纪念考古遗址，这是上马拉尼翁最重要的人类学中心之一。据他们说，那本来是雅罗斯或雅罗维尔卡斯的政治和行政总部。住房，行政，宗教和国防中心的存在非常突出。另一方面，它被认为是印加前时期最有组织和人口最多的定居点之一。

Complejo arqueológico de Huánuco

五月的联盟二

如您所知，它是印加历史的一部分，反映在令人印象深刻的考古纪念碑中。此外，它还具有具有药用特性的温泉。在那里你会发现 Huánuco Pampa 纪念考古遗址，也被称为 Huánuco Marka 或 Huánuco Viejo。这个地方的亮点是乌什诺、印加瓦西、印加浴、三门宫和未完成的神庙。

根据YTúQuéPlanes的信息，它的建造本应于1460年开始，并在1539年因西班牙人的到来而中断。

La Unión- Dos de Mayo Huánuco Perú

访问 TOMAYQUICHUA

如果您是反映秘鲁历史的著作和系列作品的粉丝，那么您会很熟悉这个地方，因为它是总督时代的角色，Viceroy Amat和Juniet的情人La Perricholi居住的地方。在这里，您可以找到他的房子，建于1739年，当时的主卧室和家具中存放着一个小衣柜。

Visita la casa de la Perricholi, personaje que fue amante del virrey Amat y Juniet.

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