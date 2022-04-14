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星期四 14 四月 2022
奇諾

Luz Elena González 因 COVID-19 而身上遭受了几次后遗症

这位女演员证实，她正在服用药物来控制自己日复一日的焦虑危机

Newsroom Infobae

14 四月 2022

墨西哥女演员卢兹·埃琳娜·冈萨雷斯（Luz ElenaGonzález）是 COVID-19 病毒的无数受害者之一，该病毒无疑已在墨西哥和世界各地造成许多人死亡。不仅如此，还包括患有这种疾病后发生的后果。

上述女演员就是这种情况，因为她在早间节目 Venga LaAlegría 中报道了感染后身体明显的身体，荷尔蒙和神经变化。

我的后遗症最强，他们在中枢神经系统中很紧张，它们给了我焦虑发作和大量的激素，荷尔蒙对我的打击非常严重，我的睾丸激素下降了很多，我花了几个月、几个月、很多月、将近一年的时间才得到调节，这给我带来了很多疲劳，我的体重增加了很多，” 这位艺术家强调说。

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)
La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

此外，他还解释了自己没有使用已经提到的激素所经历的过程，尽管他尝试了所有方法，但体重的变化仍然持续存在：“显然，当您没有睾丸激素时，睾丸激素就会非常低，骨量，肌肉质量并增加脂肪量和显然是荷尔蒙问题，即使你因为无法减肥而健康饮食和运动。”

同样，卢兹·埃琳娜（Luz Elena）指出，她的神经衰弱在自己的环境中引起了各种冲突，但是，她总是让家人知道她当时的状况有多糟：“我告诉她'这不是和你在一起，这很严重，我感觉不好，所以不要紧张我，现在真的不是'。当你荷尔蒙不适时，有些事情是你无法控制的，重要的是我知道，所以，因为我们已经知道如何处理它。” 她说，在这些困难的时刻，尽可能明确地与丈夫在一起。

卢兹·埃琳娜（Luz Elena承认，她摄入了各种药物来控制自己每天经历的各种危机。因为他接受了荷尔蒙治疗，他将睾丸激素放入体内数月，直到他能够调节自己的水平。这帮助歌手恢复了正常体重。

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)
La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

卢兹·埃琳娜（Luz Elena）说：“我服用了焦虑药，是的，医生确实给了我药让我平静下来，事实是我也在接受激素治疗，也就是说，在他们调节睾丸激素之前，我已经服用了几个月的睾丸激素，我已经开始减肥了，我已经更加快乐和平静了。”在媒体面前。

应该记得，去年 2020 年，卢兹·埃琳娜在她的官方 Instagram 帐户上用视频进行了谴责一个在她家工作的人感染了她 COVID-19。

选美大赛参与者说：“服务人员中的一个人生病了，没有说她感觉不好，两天后我们注意到了，不幸的是，在那几天里，她感染了房屋工作人员的另外两个人，他们感染了我和我的公婆。”

此外，他借此机会谈论人们不戴口罩或离开已经生病的家中的 “不负责任”。

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.
La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

“他们不在乎，他们出去，他们不该死，爸爸允许。我知道有很多人已经治愈，许多人取得了成功，但还有很多人没有（...）一位员工来到我家，带着世界上所有的昏迷状态把病毒带给我，但她也被街上一个不在乎的人感染。” 她说，她要求了解人们是如何将他人暴露于这种病毒的。

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