Luz Elena González 因 COVID-19 而身上遭受了几次后遗症

墨西哥女演员卢兹·埃琳娜·冈萨雷斯（Luz ElenaGonzález）是 COVID-19 病毒的无数受害者之一，该病毒无疑已在墨西哥和世界各地造成许多人死亡。不仅如此，还包括患有这种疾病后发生的后果。

上述女演员就是这种情况，因为她在早间节目 Venga LaAlegría 中报道了感染后身体明显的身体，荷尔蒙和神经变化。

“我的后遗症最强，他们在中枢神经系统中很紧张，它们给了我焦虑发作和大量的激素，荷尔蒙对我的打击非常严重，我的睾丸激素下降了很多，我花了几个月、几个月、很多月、将近一年的时间才得到调节，这给我带来了很多疲劳，我的体重增加了很多，” 这位艺术家强调说。

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

此外，他还解释了自己没有使用已经提到的激素所经历的过程，尽管他尝试了所有方法，但体重的变化仍然持续存在：“显然，当您没有睾丸激素时，睾丸激素就会非常低，骨量，肌肉质量并增加脂肪量和显然是荷尔蒙问题，即使你因为无法减肥而健康饮食和运动。”

同样，卢兹·埃琳娜（Luz Elena）指出，她的神经衰弱在自己的环境中引起了各种冲突，但是，她总是让家人知道她当时的状况有多糟：“我告诉她'这不是和你在一起，这很严重，我感觉不好，所以不要紧张我，现在真的不是'。当你荷尔蒙不适时，有些事情是你无法控制的，重要的是我知道，所以，因为我们已经知道如何处理它。” 她说，在这些困难的时刻，尽可能明确地与丈夫在一起。

卢兹·埃琳娜（Luz Elena）承认，她摄入了各种药物来控制自己每天经历的各种危机。因为他接受了荷尔蒙治疗，他将睾丸激素放入体内数月，直到他能够调节自己的水平。这帮助歌手恢复了正常体重。

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

卢兹·埃琳娜（Luz Elena）说：“我服用了焦虑药，是的，医生确实给了我药让我平静下来，事实是我也在接受激素治疗，也就是说，在他们调节睾丸激素之前，我已经服用了几个月的睾丸激素，我已经开始减肥了，我已经更加快乐和平静了。”在媒体面前。

应该记得，去年 2020 年，卢兹·埃琳娜在她的官方 Instagram 帐户上用视频进行了谴责一个在她家工作的人感染了她 COVID-19。

选美大赛参与者说：“服务人员中的一个人生病了，没有说她感觉不好，两天后我们注意到了，不幸的是，在那几天里，她感染了房屋工作人员的另外两个人，他们感染了我和我的公婆。”

此外，他借此机会谈论人们不戴口罩或离开已经生病的家中的 “不负责任”。

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

“他们不在乎，他们出去，他们不该死，爸爸允许。我知道有很多人已经治愈，许多人取得了成功，但还有很多人没有（...）一位员工来到我家，带着世界上所有的昏迷状态把病毒带给我，但她也被街上一个不在乎的人感染。” 她说，她要求了解人们是如何将他人暴露于这种病毒的。

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