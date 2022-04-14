瓦拉斯的复活节：这座城市不容错过的典型菜肴

瓦拉斯是秘鲁最美丽风景的无可争议的发源地。 它有安第斯山脉的大片延伸 ，这个奇迹创造了几个独特的景观，每个秘鲁人都应该知道。

但是，这不是唯一的事情，因为Áncash的首府瓦拉斯（Huaraz）拥有您应该了解和品尝的非凡美食。为什么不利用复活节假期去该国的内地。

这就是为什么，下面我们将向您展示在也被称为 “秘鲁瑞士” 逗留期间应该尝试的炖菜。

豚鼠肉是健康且营养价值高的肉之一。它的消费在秘鲁的安第斯地区很普遍，也是许多食谱中的主要成分。因此，如果您前往瓦拉斯，毫无疑问，您应该尝试Picante de Cuy，因为您会在不止一家餐厅找到它。

这道菜是在西班牙人到来之前很久就创建的，被称为哈卡·比丘（Haka Pichu）。据说在古代，所有含有豚鼠的炖菜都是在特殊的时间和日子里供应的。

它具有许多营养成分， 最好的是它是一种脂肪含量非常低的肉。 它的主要成分是豚鼠和猎物肉汤，烤花生和磨碎的花生，煮熟的黑马铃薯，要装饰的面粉以及其他一些蔬菜。

Receta fácil para preparar picante de cuy de forma casera. (Foto: Captura)

2。Pecan Caldo：

这道菜的食用是在早上吃完的。根据各种居民的说法，食用这种肉汤会使他们充满活力和活力，开始日常工作。它的制备基于羊肉和玉米的头 。它也被称为 “复活死亡” 或 “复活死亡”。

3.娘们的酸橘汁腌鱼：

酸橘汁腌鱼是秘鲁最具代表性的菜肴之一，实际上它诞生于印加国家，除了拥有广阔的山区外，也有很大的沿海地区。

在这种情况下，鱼被换成了猫，也被称为tawri。它是一种在该国安第斯地区生产的豆子。萨拉·阿布·萨巴（Sar@@ a Abu Sabbah）表示，它的蛋白质价值很高，是钙的重要来源，也是对抗压力的理想食物 。

它是如何准备的？很简单，想象一下你正在准备传统的酸橘汁腌鱼，然后用 tarwi 代替鱼。 您可以将其作为主菜食用，也可以用作沙拉。

Ceviche de chocho. (Foto: Captura)

4.Lunca Cashki：

基本的，流行的和经典的Huaraz菜。据说在远古时代，当人们参加诸如会议之类的电话会议或一些非常重要的活动时，他们以感谢的形式收到了这种炖菜。它的消费变得非常流行，并成为秘鲁高地最受欢迎的菜肴之一。

它是一种滑溜的小麦汤，其成分是 肉，可以是鸡肉，羊肉，牛肉和蔬菜。 里面还有 Yungay 土豆、橄榄油和中国洋葱 。

Llunca Cashki (Foto: Captura)

5。Ancashina Patasca：

Patasca 是一道传统菜肴。据说第一批 patascas是在17世纪制造的，当时它是为了抵消 秘鲁某些地区居民感受到的寒冷而创建的。 但是，经过一段时间后，它不再每天食用，但是，瓦拉斯是仍在日常生活中消费这道菜的省份之一。

Ancashina土豆@@ 的营养价值很高，实际上，人们认为单份即可获得约300卡路里的热量和26.24克的碳水化合物。但是请记住，营养价值将取决于添加的成分量。

6。Puchero：

炖菜是 ancashinos 最喜欢的菜。它由肉汤组成，里面含有肉类，蔬菜和 各种香料，这些香料聚集在一起形成独特的风味。 冬季的解决方案？当然是锅。

Puchero. (Foto: Captura)

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