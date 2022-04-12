路易斯托·科穆尼卡（Luisito Comunica）侮辱墨西哥航空公司员工丢失行李：“白痴”

路易斯托·科穆尼卡（Luisito Comunica）是墨西哥最著名的YouTube使用者之一，他的特点是记录了他在世界各地的各种旅行。就在他因指出自己去看电影以远离人们时购买了额外的门票而大肆传播的几天后，这位名人再次沉浸其中之所以引起争议，是因为他侮辱了一家航空公司的员工。

这位有影响力的人正是从他们的 Instagram 故事中指出，问题之所以开始，是因为首先，他们不想让他们登上开往加拿大的船。

“他们几乎没让我们上飞机。他什么也没说他在门口的位置。它没说飞机在哪里。我们找到了一排队所有人登机但还在携带行李箱。对我来说，我的肉体很糟糕，因为他们不想在迟到之后让他登机，好消息是，如果他们让我们上去，我们会飞，我们会飞，当然我们会飞。不要依赖机场屏幕，” 他说。

El influencer suele probar todo tipo de comida durante sus viajes (Foto: captura de pantalla/YouTube)

但是，问题并没有就此止步，因为当他设法登上飞机时，他并没有立即起飞，这使路易西托开始对这种情况不耐烦。

“我们已经站了半个小时。我想我们要再站半个小时。这早就应该做到、预测和实现了。还有 “你不能打开它，因为太晚了” 的兄弟。该航班原定于 5:50 进行，现在差不多 7:30 了。我们知道有延误，他们不想让我们进去，因为我们延误了航班，但是嘿，现在，我是个抱怨的人。我闭嘴。别再抱怨了。”

此外，当他到达目的地时，这位 YouTuber 猛烈抨击航空公司的工作人员，不仅是因为以前的不便，还因为他们的行李丢失了。

Luisito Comunica insultó a empleados de aerolínea (Foto: Captura de pantalla/ IG luisitocomunica)

“好吧，有消息说航空公司的卑鄙分子丢了我们的行李，现在是凌晨两点。天气很冷，我们只带这个。道德不信任航空公司，没人，提交报告是件好事，” 他说。

此外，路易西托（Luisito）指出，尽管天气不好，但并非所有东西都丢失了，因为他的母亲（与他一起旅行）保留了他的手提箱，这样他们就可以穿些衣服遮住寒冷。

“让我们看看它是否有用，幸运的是我妈妈没有记录。他借给我们一件毛衣我们提交了一份报告，我们将不得不买很多衣服。航空公司会付钱给我们吗？它能弥补我们吗？我们剩下的学习的好处仍然是不要相信墨西哥航空公司。墨西哥航空公司告诉我们，通常需要一周的时间才能退回行李，” 他总结道。

El influencer suele viajar por todo el mundo (Foto: Instagram)

网民对此反应迅速，其中一些人意见不一，强调某些航空公司的待遇并不总是最好的，而另一些人则补充说，有影响力的人在赞助该航空公司时曾经说得很好。

看来墨西哥航空公司擅长丢失行李，因为 @LuisitoComunica 也在清晨丢了行李，使他没有衣服，在加拿大机场 0 度时没有外套”，“真可怕！!但是，当 @Aeromexico 给他航班时，他确实会推荐他们在那里，现在他称它们为 “不合时宜”，这是社交网络上流传的一些提法。

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