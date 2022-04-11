哥伦比亚 20 岁以下女子队没有超越对阵委内瑞拉的平局

哥伦比亚女子 U20 队与委内瑞拉的进球相匹配，这是南美队第二次在智利领土上举行的该类别的比赛。咖啡队在对阵阿根廷的比赛中首次亮相无目标的比赛之后，连续第二次平局。

哥伦比亚人在最初的几分钟内受到委内瑞拉的袭击，委内瑞拉在高压下在从哥伦比亚退出时产生了错误，只能承受Vinotinto的袭击。

8 分钟后，边境第十一局的首选比赛将是雷德林·卡拉斯科（Raiderlin Carrasco）的角球，后者关闭了前哨，但纳塔利娅·吉拉尔多保持警惕，避免了龙门架的掉落。

最明确的选择是在安娜·玛丽亚·古兹曼（AnaMaríaGuzmán）地区鲁莽行为后约40分钟，后者击倒了玛丽安妮拉·希门尼斯（MarianyelaJiménez），会议的法官毫不犹豫地指出了对委内瑞拉有利的最高刑罚。

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负责执行点球的人是球员金伯林·坎波斯（Kimberlyn Campos），他被纳塔利娅·吉拉尔多（Natalia Giraldo）握住了弱球，他是三色上半场的伟大人物。

在第二阶段，比赛的情绪将到来，首先是玛丽安耶拉·希门尼斯（Marianyela Jiménez）的左脚射门，由于纳塔利娅·吉拉尔多的天意干预，哥伦比亚保持了零。

52岁时，哥伦比亚通过吉塞拉·罗夫莱多（Gisela Robledo）开启了比分，吉塞拉·罗夫莱多（Gisela Robledo）以极快的速度击败了委内瑞拉的防守传奇，并击败了守门员希拉

但是，八分钟后，角球比赛结束后比赛将相等，而哥伦比亚防守的注意力不集中，金伯林·坎波斯得以进入决赛 1-1。

哥伦比亚队队长玛丽亚·卡米拉·雷耶斯（MaríaCamila Reyes）对委内瑞拉失去的选择感到遗憾，这使他们失去了在比赛中的首场胜利。

应该注意的是，在第二个小时内，“Albiceleste” 以3比0击败秘鲁并指挥A组，而 “印加人” 则在三场比赛中倒下。卡洛斯·帕尼亚瓜（Carlos Paniagua）领先的球员以两分在该区域排名第三，比智利和委内瑞拉少两分。

哥伦比亚的下一场比赛将于4月12日星期四下午3点对阵秘鲁，而委内瑞拉将在下午5点30分左右对阵智利。

在B组中，巴西以6分领先，其次是厄瓜多尔和乌拉圭，3分，玻利维亚和巴拉圭没有单位。

编队：

哥伦比亚：

纳塔利娅·吉拉尔多; 安娜·玛丽亚·古兹曼, 安吉尔·巴伦, 凯利·凯塞多, 凯莉·西索; 伊利亚娜·伊斯基罗, 塞尔纳兰心大戏院, 加布里埃尔·罗德里格斯, 玛丽亚·卡米拉·雷耶斯, 吉塞拉·罗夫莱多; 英格丽·瓜拉.

委内瑞拉：

Hilasy Azuaje; 法比奥拉·索洛扎诺, 安娜·保拉·弗雷兹, 加布里埃拉·安古洛, 玛丽安耶拉·希门尼斯; 芭芭拉·奥利维里, 雷德林·卡拉斯科, 萨布丽娜·阿劳霍-埃洛萨, 祖莱卡·米兰诺, 芭芭拉·马丁内斯; 金伯林·坎波斯.

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