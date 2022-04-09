观看进球秘鲁大学 vs ayacucho fc 观看直播联赛 1 日期 9 播放时间表时如何免费观看直播电视链接

大学vs阿亚库乔足球俱乐部:奶油队本周日将面对 “佐罗斯”, 四月 10 在库马纳城体育场参加第9届 Apertura锦标赛Liga 1。这里是所有细节。

Un@@ iversitario 在对阵 ADT（2-1）的比赛中与阿亚库乔足球俱乐部进行了比赛，结果在没有在 Apertura 锦标赛中获胜的情况下连续三场比赛：客场击败拉科鲁尼亚市政队（2-1）和胡利亚卡的拉科鲁尼亚 Binacional（1-0）；以及在不朽的。面霜追溯了他们最近的比赛，但游戏中的感觉仍然无法取悦球迷 “merengue”。

Un@@ iversitario 将不得不面对瓦曼加省的高度（海拔2772米），对抗像阿亚库乔足球俱乐部这样的球队，该队已经摆脱了最近参加南美俱乐部杯比赛的磨损。

阿亚库乔足球俱乐部将在4月7日星期四南美队（3-2）输给圣保罗（3-2）之后面对Un iversitario，他觉得在比赛结束时他可能会有更好的运气。此外，物理部署在亚历杭德罗·阿普德（Alejandro Apud）领导的人员中造成了严重的磨损。

阿亚库乔足球俱乐部在Apertu ra锦标赛积分榜上取得了进展，此前他从连续两次输给Cienciano（1-3）和拉科鲁尼亚 Binacional（2-3）的比赛中恢复过来，并取得了两个积极的成绩：ADT作为访客的平局和库马纳城对阵UTC的最后一场胜利。

“佐罗斯” 在西甲的八场比赛中得分 10 分，在积分榜上排名第 11 位。就其本身而言，拥有 13个单位的大学排名第七。

Un@@ iversitar io 教练阿尔瓦罗·古铁雷斯在发表关于解决个人问题的声明后，打电话给最近被俱乐部雇用的前锋安迪·波罗。因此，攻击者可以穿一件奶油衬衫再次亮相。

这位乌拉圭教练将无法指望守门员何塞·卡瓦洛和受伤的阿尔多·科尔佐。阿尔贝托·昆特罗（Alberto Quintero）的加入正在等待观察和医学审查。因此，迭戈·罗梅罗将继续进球，伊万·桑蒂兰将重返首发球队。

电视频道观看 UNIVERSITARIO VS 阿亚库乔足球俱乐部

Un iversitario vs Ayacucho FC 的比赛将通过 14 和 714 HD 频道的付费电视信号 Movistar Tv 在 Gol Perú 播出。还可以通过Movistar Play应用程序通过直播和直播观看决斗。

前锋亚历克斯·瓦莱拉在 2022 年西甲 1 的大学球衣中有五个进球

可能的阵容大学 VS 阿亚库乔足球俱乐部

大学：迭戈·罗梅罗；皮耶罗·古兹曼、费德里科·阿隆索、内利尼奥·奎纳；格尔森·巴雷托、安吉尔·卡耶塔诺、豪尔赫·穆鲁加拉、伊万·桑蒂兰；皮耶罗·奎斯佩、罗德里戈·维尔卡和亚历克斯·瓦莱拉。

阿亚库乔足球俱乐部：伊塔洛·埃斯皮诺萨、明祖姆·奎纳、爱丁森·查韦斯、阿尔代尔·萨拉萨尔、何塞·吉迪诺、贾尔·托莱多、胡安·莫拉莱斯、埃里克·巴里奥斯、何塞·帕罗迪、克里斯蒂安·特切拉和尼古拉斯·罗永。

大学VS阿亚库乔足球俱乐部比赛时间表

-秘鲁：下午 3:30

-墨西哥：下午 2:30

-美国（迈阿密）：下午 3:30

-哥伦比亚：下午 3:30

-厄瓜多尔：下午 3:30

-委内瑞拉：下午 4:30

-玻利维亚：下午 4:30

-巴拉圭：下午 5:30

-乌拉圭：下午 5:30

-智利：下午 5:30

-阿根廷：下午 5:30

-巴西：下午 5:30

-西班牙：晚上 9:30

最后对决大学队 VS 阿亚库乔足球俱乐部

14/08/21 阿亚库乔足球俱乐部 1-1 大学

15/05/21 阿亚库乔足球俱乐部 3-3 大学

18/09/20 大学 1-0 阿亚库乔足球俱乐部

09/11/19 大学 3-2 阿亚库乔足球俱乐部

25/05/19 阿亚库乔足球俱乐部 2-0 大学

29/09/18 阿亚库乔足球俱乐部 4-2 大学

10/06/18 大学 1-1 阿亚库乔足球俱乐部

20/04/18 阿亚库乔足球俱乐部 4-2 大学

04/03/18 大学 1-1 阿亚库乔足球俱乐部

26/11/17 阿亚库乔足球俱乐部 3-3 大学

29/07/17 大学 2-0 阿亚库乔足球俱乐部

El plantel de Universitario a su llegada a Ayacucho para disputar el partido por la Liga 1 (foto: @Universitario)

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