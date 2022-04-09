环球小姐：选美历史上最大的争议

Miss Universe winner Miss India Harnaaz Sandhu reacts as the Miss Universe crown is placed on her head by Outgoing Miss Universe Andrea Meza of Mexico, at the Red Sea resort of Eilat, Israel December 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY

环球小姐是目前最重要的选美大赛之一。自上世纪50年代创立以来，这项年度盛会旨在纪念全球最具代表性的 “美女”。

但是，就像各种比赛一样，在整个历史中，在各种版本的比赛中都出现了很大的争议，以下是一些最令人难忘的争议。

El concurso se ha enfocado en premiar a las concursantes más "bellas" (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun) REUTERS

委内瑞拉人艾丽西亚·马查多（Alicia Machado）于1996年赢得了环球小姐的桂冠，但是多年来，人们发现她的经历并非都是乐观的，因为她与前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）发生了重大冲突，后者当时已经收购了该组织，并且是比赛的负责人。

正是在那个时候，当模特 19岁时，特朗普在获胜后的几个月里对她发表的严厉言论掩盖了她的统治。

之所以发生这种情况，是因为马查多的体重增加了一点，并且由于这种情况，共和党人决定通过在前面锻炼来表达体重相机。

因此，诸如 “小猪小姐” 或 “饮食机器” 之类的评论是那些年艾丽西亚必须听到的评论，并严重影响了她。

Alicia Machado ha compartido en numerosas ocasiones la tristeza que le invadió en los meses posteriores a la coronación por las burlas y los insultos de Trump por su peso (Foto: especial)

同样，这位美国公民谴责这位商人在赢得选美大赛期间曾试图与她发生性关系

毫无疑问，近年来最著名的争议之一是，在 2015 年环球小姐的播出期间，世界各地的电视观众都惊呆了在那个司机史蒂夫·哈维犯了一个致命的错误之后。

一切都几乎在比赛结束时发生，当时我们所要做的就是命名获胜的模特。当时，哈维宣布来自哥伦比亚的阿里亚德娜·古铁雷斯为环球小姐的获胜者，但是当庆祝活动变得越来越激烈时，主持人提到这是一个错误，真正的赢家是菲律宾的皮亚·阿隆佐·维尔茨巴赫，

哈维向公众征求他们的理解，并出示了他必须用来宣布获胜者的卡片。

Miss Colombia fue nombrada ganadora por equivocación durante la edición de 2016 (Foto: AFP)

主持人说：“我对此负责，这是我的错误，就在卡片上。”“但是我可以告诉你，亚军是哥伦比亚，这是我的错...我感觉真的很糟糕，请不要怪女孩们。”

Wurtzbach 对这种情况看上去傻眼了，但是 Vega 将自己置于两者的中间，优雅地将王冠转移给了真正的赢家

在像环球小姐这样的比赛中，让她们失去魅力的少数几件事之一就是瀑布，年轻女性年复一年地努力在舞台上炫耀自己的美丽和魅力。

美国小姐雷切尔·史密斯落入 CDMX

几年来，比赛并非没有他们。其中最令人难忘的是2007年的环球小姐选拔赛，当时在墨西哥城，美国小姐雷切尔·史密斯（Rachel Smith）跌倒了，无意间成为了YouTube明星。

似乎这还不够，2008年又发生了类似的事件，但是那次轮到克里斯特尔·斯图尔特了，就像她的美国前任一样，她惨遭滑倒。

克里斯特尔·斯图尔特当时告诉美联社：“我想我得参加一些跑道课。”

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