使用以下秘鲁食谱在博洛尼亚酱中准备浓郁的意大利面

在家准备的新食谱，秘鲁有各种各样的意大利面，没有比这更好的方法来继续尝试美食的菜肴了。这次是关于博洛涅塞酱，必须对秘鲁食谱进行测试，才能继续练习烹饪技巧。

从这个意义上讲，Acomer.pe带来了一个实用的食谱，如果您需要家人或朋友的支持，很容易理解。这个想法是，您知道如何在不烧东西或尝试失败的情况下用博洛尼亚酱准备意大利面。你应该有动力打破不做饭的障碍，因为有一天你将独自生活，你将无法继续吃快餐或从外面吃快餐。

请记住，重要的是要打破障碍并继续练习。因此，请注意成分，不要错过任何成分。关于准备，请按顺序进行操作，不要忘记任何细节。测试一下自己该做饭了。

成分

-橄榄油（3汤匙）

-碎牛肉（150克）

-碎猪肉（！50 克)

-白洋葱（1/2单位）

-切碎的芹菜（2汤匙）

-蒜末（1茶匙）

-胡萝卜丁（1/2单位）

-1罐罐装意大利番茄

-干染葡萄酒

-1片干月桂叶

-1小枝迷迭香

-2杯水或牛肉汤

-盐和胡椒粉（调味）

-牙膏（220 克）

准备

-在平底锅中，加入3汤匙橄榄油。加入150克碎牛肉和150克猪肉末。后者将提供必要的脂肪，使酱汁变得美味多汁。用中火烧成褐色 5 分钟。

-加入1/2单位的白洋葱，用小火煎5分钟。在锅里放2汤匙切碎的芹菜。然后加入一茶匙切碎的大蒜，用小火煎5分钟。放入1/2单位的切成丁的胡萝卜。

-插入1罐罐装意大利番茄。如果你没有成功，你可以用6个没有种子和没有皮的成熟西红柿代替它。

-在所有已获得的混合物中加入大量的优质干红葡萄酒，然后油炸直至酒精消失。

-别忘了1片干月桂叶和1小枝迷迭香。下一步是将2杯水或牛肉汤倒入锅中。煨 40 分钟。

-去除芳香草药，加入盐和胡椒粉调味。如果盐太干，请多加水或牛肉汤。然后是主要的东西，pasta al dente。

-您必须将220克与混合物一起加入锅中才能将其混合。放在盘子上，然后用磨碎的帕尔马干酪或欧芹装饰。

解释性视频

自制食谱，用博洛尼亚酱准备美味的意大利面。视频：acomer.pe。

意大利面的好处

根据La Vanguardia的说法，其高能量值使其成为从事高体力活动的人的理想食物。此外，水合物会慢慢吸收，因此能量会一点一点地释放。另一方面，面食中的纤维含量有助于调节肠道运输并对抗便秘问题。

但是，除非食用不含这种物质的品种，否则其高麸质含量使其不适合食用芹菜的食物。即使有更多的属性，它也基于生成更慢更容易的消化，这使得消化不那么沉重。

另一方面，根据Pastas Doria的说法，面食中含有碳水化合物，可以使人体正常运作，称为糖或碳水化合物。它含有很大比例的铁，其中矿物质会干预整个身体的有机过程，原因如下：

-有助于形成红细胞。

-参与血液中氧气的运输。

-它是注意力和认知功能的盟友。

此外，门户网站指出，该糊状物含有维生素A，叶酸和锌。后者允许干预DNA的合成，良好的愈合等。

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