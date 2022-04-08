佩德罗·卡斯蒂略在普诺领导第五届权力下放的部长会议

共和国总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castill o）领导普诺地区第五届权力下放部长理事会。出席会议的有：部长内阁负责人阿尼巴尔·托雷斯；国务部长；普诺地区省长赫尔曼·阿莱霍·阿帕萨；以及各省和地区市长。

会议期间，根据该地区对缩小差距以有利于民众的要求的优先顺序，制定了普诺领土发展议程。

此前，佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）总统曾参与交付超过14吨的产品，以照顾普诺Huata地区的682名居民，在那里他重申了对该国该辖区最弱势家庭的支持。

国家元首由发展和社会包容部长迪娜·博卢阿特陪同。

阿尼巴尔·托雷斯

晚了一个多小时，部长内阁首长在会议开幕时发表了讲话，他在讲话中避免提及阿道夫希特勒，但抓住时机将其与前总统阿尔贝托·藤森进行比较，他说 ：“即使是最有经验的罪犯也可以做积极的工作”。

他还提到，他并不坚持总理的职位，“无论身在何处，我们都会支持佩德罗·卡斯蒂略政府，因为我们来这里不是为了这个职位，而是为了捍卫国家的利益。”

“他是绑架、酷刑和肢解La Cantuta学生以及焚烧他们的遗体和在从利马到Cieneguilla的路上秘密埋葬的调解作者。我能说你没做点好事吗？我会错过真相的。我是一个诚实的人，我说实话，我什么都不怕，因为我没有坚持这个职位。他补充说，我学会了靠自己的工作生存，而不仅仅是像其他人在共和党生活中 200 年中所做的那样乞求工作。”

阿尼巴尔·托雷斯为希特勒在普诺的讲话辩护 | 视频：Canal N

另一方面，撇开争议，他表示，会议上的部长级会议达成了一项规定，即91％或98％的鸟粪分配给本国农民，其余部分出口；以及允许使用新鲜牛奶和最低限度的牛奶的规则蒸发版本中用于精制产品的奶粉百分比。

PCM负责人指出，这样的措施使全国赢家受益，并使将受到该规定损害的某个行业感到不安。在这一点上, 他强调指出, 当选政府是为了有利于大多数秘鲁人进行治理的.

他强调@@ 说：“如果我们是民主人士，我们必须尊重人民的意愿，因为那就是民主，那就是法治。”

托雷斯·巴斯克斯（Torres Vásquez）再次呼吁克服政治分歧和失败，以达成协议，使秘鲁处于领先地位，努力满足人民最迫切的需求。

在这方面，它祝贺共和国国会批准了行政部门发出的免征基本篮子产品的一般销售税的法案。

他说：“我们必须共同努力，我们正在等待国会发送该法律的亲笔签名以立即公布，因为秘鲁人的胃再也受不了了。”

PCM负责人还提到，行政部门已经提交了一项改革宪法的法案，以消除垄断，寡头垄断，支配地位，囤积和投机。

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