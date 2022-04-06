卡利-博卡仲裁争议：可能出现红色和放大镜处罚

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Deportivo Cali v Boca Juniors - Estadio Deportivo Cali, Palmira, Colombia - April 5, 2022 Boca Juniors' Dario Benedetto is shown a yellow card by referee Jesus Valenzuela REUTERS/Luisa Gonzalez

拉科鲁尼亚卡利在2022年解放者杯对阵阿根廷博卡青年队的首场比赛中发生了两场仲裁争议。两场比赛的主角都是前锋达里奥·贝内代托，根据Infobae仲裁分析师米格尔·西姆（Miguel Scime）的说法，委内瑞拉裁判耶苏斯·瓦伦苏埃拉在判断这些行为时有对也有错。

第一场比赛是在比赛的前 45 分钟结束时进行的。对这位阿根廷前锋的长期控制最终被 “糖” 队的右后卫阿尔代尔·古铁雷斯拒绝。但是，由于渴望拿回球，贝内代托用瓜约斯罢工大胆地击中了他的同事。对于 Scime 来说，这部戏应该因为过度使用武力而获得红牌。对于侵权，玩家只看到了黄牌纸。

第二场比赛发生在上半场的两分钟内，当时这位前锋声称由于与守门员吉列尔莫·德·阿莫雷斯的冲突而在该地区受到侵权。对于米格尔·西姆来说，这场比赛是由博卡青年队球员挑起的，所以瓦伦苏埃拉没有点球是对的。

比赛的余额留下了五张黄牌，三张给博卡青年队，两张给拉科鲁尼亚卡利。此外，总共犯规了33次，其中20次有利于'Verdiblanco'球队，13次是 “Xeneizes”。

在最初的几分钟内，Xenei ze 队开始进攻，由巴拉圭人奥斯卡·罗梅罗领导，这让阿苏卡雷罗队的中场球员感到头疼，而年轻的 Exequiel “Changuito” Zeballos 则在现阶段两次完成了乌拉圭人吉列尔莫·德·阿莫雷斯的进球。

与此同时，哥伦比亚人在第 13 分钟有最明显的机会进入上半场，当时在反击守门员阿古斯丁·罗西窥探了通关，足球留给了边锋约尼·冈萨雷斯，后者被秘鲁中后卫卡洛斯·赞布拉诺纠结并提前结束了比赛。

随着时间的推移，比赛结束了，博卡在最初的几分钟内失去了清晰度，尽管他在 39 岁的比赛中再次接近得分，德阿莫雷斯的双击救救了卡利，因为他首先掩盖了达里奥·贝内代托的中距离射门，然后偏转了 Zeballos 的篮板射门。

在补充阶段，比赛变得更加纠结，球队在创造机会方面遇到了很多困难，此外，拉科鲁尼亚卡利体育场的球场状况很差。

泰奥·古铁雷斯的闪光使阿苏卡雷斯更接近罗西的进球，而罗梅罗仍然是阿根廷人中最重要的，尽管在下半场，巴拉圭人不得不多次在自己的场地上寻找球，因为他的球太少了。

当比赛看起来更加纠结时，东道主在贝拉斯科的右侧任意球中将比分开到 69 分，尽管他付出了多大的努力，但布尔迪索还是设法将球带到了网后，让委内瑞拉教练拉斐尔·杜达梅来庆祝。

博卡对得分感到震惊，十分钟后受到了第二次打击，当时贝拉斯科在左侧的一场精彩比赛中溢出并向巴斯克斯发送了一个爬行的十字架，巴斯克斯以幽灵的身份出现，用左手射门将比赛判给了哥伦比亚人。

定于下周举行的第二天，Xeneiz e 将在周二举办大胆的 Always Ready 活动，而糖业种植者将在周三访问科林斯人。

继续阅读：