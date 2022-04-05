佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）于4月5日星期二宣布宵禁：社交网络上的强烈反应

周一午夜左右，秘鲁共和国总统佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）在政治危机之后向国家发表了讲话反对汽油价格上涨的承运人进行了为期几天的抗议。此外，在万卡约，一种说法是基本必需品价格上涨，这导致了许多暴力甚至死亡。

这就是为什么为了建立和平与社会秩序，佩德罗·卡斯蒂略总统在部长会议上宣布，他颁布了紧急状态。

他在给国家的致辞中说：“部长会议已批准宣布4月5日星期二凌晨2点至晚上11点59分的公民不可驱逐出境（宵禁），以保护所有人的基本权利，这不会妨碍向所有秘鲁人提供基本服务。”

正式发布的最高法令于周一发布，由卡斯蒂略、部长会议主席阿尼巴尔·托雷斯、国防部长何塞·路易斯·加维迪亚、内政部长阿方索·查瓦里和司法部长费利克斯·切罗签署。

社交网络上的反应

佩德罗·卡斯蒂略决定在4月5日星期二实行宵禁后，共和国国会议长马里卡门·阿尔瓦在自己的推特账户上发表讲话。

“卡斯蒂略总统不能阻碍国会的运作（《宪法》第117条）。立法部门将继续执行定于今天（4月5日）举行的议程，” 阿尔瓦在他的社交网络上说。

Maricarmen Alva habla sobre toque de queda del 5 de abril

共和国国会议员西格丽德·巴赞（Sigrid Bazán）也抨击佩德罗·卡斯蒂略（Pedro Castillo）仓促决定平息交通停工的水域。“总统先生，现在实际上是午夜，一项不可接受的措施是没有道理的，它对任何解决方案都没有反应，反而会影响所有很快就会早起日常活动的工人。解决方案

Sigrid Bazán analiza el toque de queda del 5 de abril

卡洛斯·里维拉承认，佩德罗·卡斯蒂略总统的措施公开符合宪法，不成比例，侵犯了个人的个人自由权。

Carlos Rivera opina sobre el toque de queda

卡里·阿尔瓦拉多（Qhari Alvarado）是另一位反对佩德罗·卡斯蒂略宣布 4 月 5 日将是宵禁的决定的人。他补充说：“这是一项绝望、无礼的措施，使卡斯蒂略受到大规模蔑视。”

Qhari Alvarado

专家谈论它

政治分析师路易斯·贝纳文特对佩德罗·卡斯蒂略的决定并不陌生，他用棍子打了他。“宵禁以恢复秩序，这是佩德罗·卡斯蒂略政府的一项专制措施，表明治理不足，无力。这就像通过禁止车辆流通来结束交通事故一样，” 他说。

“同样奇怪的是，宵禁只在利马和卡亚俄，因为航母罢工造成的暴力和混乱在各地区更为严重。有些东西闻起来不好，” 政治分析师路易斯·贝纳文特说。

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