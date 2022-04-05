科里多·德·费利西亚诺（Corrido de Feliciano）：从毒品到死亡捍卫牧场的老人的歌

随着时间的推移，打击有组织犯罪一直是检察官办公室、市、州和联邦警察，甚至陆军、海军或国民警卫队开展的斗争，但公民也进入了公民界。

无论是通过所谓的领土或各州人民的自卫团体等运动，还是通过传说中的男女举起武器，包括搜寻、寻找、营救失踪人员的集体，公众恢复生活和平的精神都在增强。

其中一些故事启发了从电影到书籍、诗歌、漫画、虚构人物甚至歌曲的所有事物，特别是抒情史诗风格的北方走廊，在那里短暂地参观了所谓英雄的历史。

Las autodefensas tienen como objetivo desplazar al crimen organizado de sus tierras y recuperar la paz (Foto: AP Photo/Armando Solis)

最后一个类别的一个明显例子是 C alibre 50 乐队的费利西亚诺的 Corrido，该乐队于 2013 年发行，以及他们的整张专辑《Corridos de Alto》Calibre，在那里延续了使他们成名的流派的连胜纪录。

从音乐上讲，这是一部经典作品，其基础在于其强劲而有节奏的风声部分，以愤怒的大号为主要主角，熟练的打击乐表演充满了双打，以及伊甸园·穆尼奥斯（Eden Muñoz）的代表性手风琴自成立以来就赋予了乐队个性。

Calibre 50 se caracterizó en alguna época por la interpretación de corridos y narcocorridos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

在歌词中，我们发现了一个名叫费利西亚诺的人的故事，贩毒者与他接触，他猛烈威胁要他将他从自己的土地上移走并开始在他们身上种植毒品。

根据这首歌，他们给了他钱让他带走所有东西和家人，但是那个人拒绝了，最终用子弹捍卫了自己的牧场，抵御了暴力的有组织犯罪卡特尔。

Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

这个故事是完全真实的，讲述的是一个勇敢的人，他回应了阿莱霍·塔梅兹·加尔萨（Alejo Tamez Garza）的名字，他决定站在后面在他的房子里关上门面对试图占领这片土地的指挥官.

正如他的朋友，家人，邻居和熟人自信地告诉他的那样，唐·阿莱霍（Don Alejo）在牧场上接待了长枪包裹的贩毒成员，他们给了他24小时的时间在距离塔毛利帕斯州维多利亚城15公里的Padilla和Güemes市之间移交财产。

这位70岁以上的男子是该地区最好的猎人，他是一位充满爱心，温柔，敬业的男人和父亲，他在兰乔·圣何塞（Rancho San José）管理渔业，农业和畜牧业。

Alejo Garza Tamez murió en el enfrentamiento, pero se llevó consigo a cuatro sicarios (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

他的亲戚被命令离开农场，留下他们所知道的生活。他的工人被警告第二天不要重返工作岗位。唐·阿莱霍已经在准备一项暴力计划，如有必要，用自己的生命保卫自己的土地。

到了晚上，有几辆货车出现在他的房子里，有足够的人来毫无大问题地占领他的房屋，牧场和土地，但他们没有根深蒂固的塔梅兹·加尔萨，门窗里有枪。

当犯罪分子设法进入他的财产时，唐·阿莱霍死于额头上的子弹，即宽限期的一枪，但据海军统计，在途中，有四名被击中的人也被七十年代人的枪击倒了。

Don Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico, convirtiéndose en una de las pocas historias heroicas que han protagonizado un corrido en años recientes (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

前往该地区的媒体报道说，滨海艺术中心击中了数百个外壳，以及墙壁、门和陈列柜中至少有 5 个口径的左洞的影响。

不幸的是，来到该地区的当局，墨西哥海军，甚至留下了长达200页的档案。对于谋杀 Alejo Tamez Garza，没有肇事者。

用他自己的话说，这位勇敢的老人的走廊也是由 Los de la 30 或 Lo s Ramones de Nuevo León 等团体表演的，主题是 “最后的狩猎”、奇拉之子的 “El Corrido De Don Alejo Garza”、El G allo Fino 的 “猎鹿人” 和 El del 的 “Don Alejo Tamez”Rancho y Sus Compas 等。

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