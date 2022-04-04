能够统治世界但失败的社交网络MySpace和Hi5发生了什么

近年来，社交网络的增长肯定呈指数级增长，只需看一看15年前就可以意识到它们发生了多大变化，看看哪些正在进行中，以及今天的所有新项目都是如此在人们的日常生活中不可或缺

绝大多数人已经能够看到 Facebook 等巨头的增长，当然也有 Hi5 或 MySpace 的记录。接下来， Infobae带来了两个最受欢迎的社交网络，它们不再可用， 但它们是通过互联网联系人们的先驱。

MySpace 发生了什么，以及为什么它在社交媒体的兴起中没有成功

Myspace是一个诞生于2003年的平台，多年来在人们中赢得了荣耀。首次亮相八年后，该网络在美国有3300万访问者。

从2005年到2008年，Myspace成为世界上访问量最大的社交网络，因为它也是最早的社交网络之一。但是，随着新网页和门户网站的出现，其受欢迎程度明显下降，尤其是在拉丁美洲。

Red social MySpace. (foto: MuyComputer)

尽管它仍然是访问量最大的平台之一，但随着马克·扎克伯格创建的Facebook的出现，一切都发生了变化。 这就是新社交网络问世后的影响，该平台的工作人员在两年内从1600人增加到仅200人。

照片博客平台在青少年中非常受欢迎；尽管所有拥有电子邮件地址的人都可以使用该平台。MySpace总部位于阿根廷，这极大地帮助了其大多数用户来自拉丁美洲，Hi5也是如此，稍后将讨论

除了照片共享功能外，该网站还提供私人消息传递和字体大小设置、背景和链接颜色等服务。

MySpace. (foto: iSenaCode)

该社交网络的另一个功能是放置图像和文件列表，这些文件对人们的个人生活具有更重要的因素；例如体育，电视节目，音乐和用户定期访问的链接。

另一个不太喜欢该平台用户的重要信息是，MySpace与 Google 达成了协议，这使其网站上的广告数量翻了一番。与 Facebook 的简化产品相比，MySpace 拥挤的广告设计实际上令人眼花缭乱。

Anuncios en MySpace. (foto: El Economista)

征服拉丁美洲的社交网络Hi5发生了什么

由 Ramu Yalamanchi 创立的社交网络创建于 2003 年，在全球范围内取得了成功，四年后累积了超过 7000 万注册用户。在鼎盛时期，该平台成为 世界上访问量最大的40个网站之一， 尤其是在拉丁美洲。

Perfil de un usuario en Hi5. (foto: Aweita)

但是，它的受欢迎程度并没有成为一个完全不同的想法：视频游戏的发展。2010年，hi5不再是社交网络，而是成为社交游戏世界的一部分；但是，在每月注册近30亿次访问之后，该网站降至仅4600万。正因为如此，它被卖给了 Tagged。

然后，当一个人按下以下链接时，他们将意识到界面不再相同。尝试访问和恢复该帐户时，系统会显示该邮件不再被激活。但是，您仍然可以创建新的配置文件。

Hi5. (foto: Hi5)

共有五个选项，分别是 “认识我”、“探索”、“收件箱”、“播放” 和 “个人资料”：

-了解我就像火种；出现可以接受或拒绝的个人资料。

-在 “浏览” 中有多个个人资料，您可以选择一个并联系该人。

-“玩” 是游戏部分。

-“收件箱” 是私信，个人资料是用户的个人资料。

因此，如果用户在某个时候考虑 过恢复照片的可能性，那将不再可能。

剩下的就是对使用Hi5的岁月的记忆，当时小学生放学回家，他们可以花几个小时在电脑前编辑个人资料，使用不同的选项来设置背景，长衣服，GIF，以及其他工具。

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