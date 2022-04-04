秘鲁国家队：里卡多·加雷卡用 “双色” 保持韧性的三个时刻

在南美预选赛的最后一天击败巴拉圭并进入季后赛位置之后，秘鲁队是最后一支以半名进入卡塔尔2022年世界杯的球队。他落后于哥伦比亚和智利等其他直接竞争对手，因此距离确保自己参加世界杯赛事只有一步之遥。但是，他为参加这次活动走了很长一段路。在这方面，迭戈·雷巴格利亚蒂用 “双色” 提到了教练里卡多·加雷卡表现出韧性的三个最佳时刻。

事实是，继 2018 年俄罗斯的比赛之后，“老虎” 已连续第二次接近世界杯的资格。但是他必须经历复杂的经历，这使他决定提升球队。因此，Movistar Deportes评论员在 “毕竟” 节目中宣布了这些消息。

“显然，在美洲杯 Centenario 之前。当我们在这里与委内瑞拉平局时，我们输给了乌拉圭，在上一场预选赛中，我们在18分中获得了4分。”

这一刻可能是 DT 必须做出团队所需的改变的转折点。那场与 “Vinotint o” 的比赛在利马国家体育场以 2-2 并列，但这有助于将他从西甲下注的足球运动员，例如劳尔·鲁迪亚兹和爱迪生·弗洛雷斯送到了场上。两者都在 Universitario 大放异彩，分别由克劳迪奥·皮萨罗和杰斐逊·法尔凡进入。在他们两个之间，他们制定了折扣游戏，而 “普尔加” 则激起了另一场以保罗·格雷罗的进球告终的折扣游戏。

后来，在蒙得维的亚，皮萨罗在比赛的第一分钟受伤，这一事实使 “Predador” 感到不舒服并传播开来。最后，这场比赛以乌拉圭人的胜利而告终，爱丁森·卡瓦尼（Edinson Cavani）的进球在一场比赛中，由于场上的表现，他们似乎以平局为零而告终。

接下来发生的事情是 “双色” 的重新设计，“Tigre” 押注了米格尔·特劳科，克里斯蒂安·库瓦，爱迪生·弗洛雷斯本人，劳尔·鲁迪亚兹，安迪·波罗，路易斯·亚伯兰等新球员，他们最终成为了剩下的球队的代言人包括世界杯通行证的资格赛。

Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores fueron parte de ese recambio en Perú. | Foto: EFE

“在巴西的美洲杯上。当我们以 5-0 输给巴西时，我们去了巴伊亚州呆了一个星期，最终成为了美洲杯的决赛入围者。”

当时，这是小组赛的最后一次会议。秘鲁在获得更好的第三名之后进入了下一阶段，但在对阵 “Scratch” 的比赛中排名第三。结果以5比0的涨幅结束。在防守失误和巴西人的持续猛攻之间，他们击沉了国家队。但是，他能够进入下一轮比赛，并在下一场决斗中赎回自己，直到他自己与巴西进入总决赛。加雷卡在那次惨败的跌倒之后给他们休息一天的工作本来可以帮助玩家释放思想，专注于接下来的事情。然后他给了他的奖金。

El lamento de los jugadores peruanos tras la goleada en contra 5 a 0 con Brasil. | Foto: Difusión

“在利马与哥伦比亚队3-0之后。当我们在15分中获得1分时，我们去了厄瓜多尔赢了，然后在美洲杯中他做出了一些决定，休息了一下，鲁迪亚斯没有回到国家队。这是象征性的，不是劳尔的错，但他做出了决定。”

秘鲁在2022年卡塔尔预选赛中表现不佳。正如 Rebagliati 正确提到的那样，在那次秋天之后，他几乎没有拿出 15 分中的 1 分。接下来是路上基多的胜利和巴西的美洲杯胜利，詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）的身影在那里成长。此外，他还忽略了劳尔·鲁伊迪亚斯，米格尔·特劳科，佩德罗·阿基诺和路易斯·阿德文库拉，尝试其他元素，例如 “拉帕” 本人，马科斯·洛佩斯，吉尔玛·洛拉和圣地亚哥·奥尔梅诺。

这场比赛使 “Tigre” 能够扩大阵容，押注其他球员，并为排位赛的其余部分定下基调。迭戈评论说 ：“加雷卡给了机会，直到他曾经说过并开始做出决定。” 这些决策支持了 Gareca，结果可见，但在抵御逆境方面却显示出明显的教训。

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