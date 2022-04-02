随着乌克兰的反攻，俄罗斯士兵的暴行出现了

Ukrainian servicemen pose for a picture near a destroyed bridge as Russia's invasion of Ukraine continues, in the town of Irpin outside Kyiv April 1, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

基辅西北部的一个小镇伊尔平成为这场战争中最重要的战场。这是从白俄罗斯挺进的俄罗斯军队接管的首批村庄之一。附近是具有战略意义的霍斯托梅尔机场，该机场是俄罗斯特种部队在占领乌克兰首都时用作滩头堡的主要目标。在大都市地区，还有逃离爆炸事件的平民的主要逃生路线之一。数百名难民在乌克兰军队为阻止俄罗斯坦克通过而摧毁的桥梁下的画面令人记忆犹新。他们正等着穿越伊尔平河继续向西行驶，在波兰或进一步进入欧洲领土寻求庇护。

现在，五周后，Irpin成为乌克兰军队发动反攻的象征，乌克兰军队重新控制了该地区和该地区其他民族，例如马卡里夫。他们进行了爪子运动，锁定了俄罗斯军队，在通往切尔诺贝利和白俄罗斯边境的道路上只留下了一条逃生路线。他们还恢复了布查，在同一地区和城市东部，他们向俄罗斯防线前进，俄罗斯防线再次被困在布罗瓦里。可能在接下来的几个小时内，我们将知道俄国人逃到了北方，在白俄罗斯后方重新集结。

乌克兰人也在东方的其他飞地前进。他们在苏梅市恢复了这项倡议，并且已经非常靠近俄罗斯边境。在连续三周遭到轰炸的第二座乌克兰城市哈尔科夫，乌克兰人设法建立了新的防御系统，并将克里姆林宫士兵推入了卢甘斯克的分离主义领土，这是他们在过去八年中在顿巴斯战争期间，在俄罗斯之后的顿巴斯战争期间没有做到的2014年入侵克里米亚和飞地。乌克兰人前进的另一个重要战线是在南部的尼古拉耶夫（Mykolayiv），非常靠近赫尔松，赫尔松是俄罗斯人控制的唯一大城市。在那里，他们恢复了这座城市，并恢复了被俄罗斯人罢免的市长。

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此外，乌克兰似乎已经成功地对敌国领土进行了空袭。两架直升机以极低的高度飞行，以避免被雷达导弹探测，袭击了距两国边境45公里的俄罗斯城市别尔哥罗德的油箱。该地区的俄罗斯州长维亚切斯拉夫·格尔斯德科夫证实了这一点。上传到 vKontakte 网站的视频显示了发射导弹的船只。《纽约时报》确定了它的真实性，并描述可以看到两架直升机向炼油厂开火，尽管他们的身份没有区分。乌克兰外交部长说，“出于军事安全原因”，他不能 “确认或否认” 事实的真实性。

美国有线电视新闻网和英国广播公司咨询的大多数军事分析家都认为，这是一次危险且执行得很好的乌克兰攻势。这对上周保证乌克兰空军 “实际上已被摧毁” 的俄罗斯将军来说是一个沉重的打击。鉴于这一成功，未来几天可能会有更多针对俄罗斯领土内战略目标的袭击。随着美国和英国增援武器的到来，它们将加剧。

“他们以为他们会在几个小时内带走基辅。但是他们在没有计算我们动员快速行动部队的能力方面犯了一个严重的错误，最终撤出，造成大量士兵和武器伤亡。” 乌克兰首都国防部负责人奥列克桑德·西尔斯基上校告诉一群目睹快速行动部队的记者Irpin 的解放。

当然，Syrsky现在所控制的与俄罗斯入侵之前的田园谷物生产小镇完全不同。大部分基础设施无法使用，80％的房屋和市政建筑遭到破坏，看不见牲畜，俄罗斯占领期间留在那里的少数妇女谈到了可怕的暴行。中央大街上布满了俄罗斯的战争废料：坦克、导弹发射器、部队运输卡车。扭曲和烧焦的铁杆。英国广播公司传奇的战争记者杰里米·鲍恩（Jeremy Bowen）数了同一条街区上躺着十三具尸体，其中十具是平民。俄国人在撤退之前挑起了大屠杀。

Ksiena y Maksim Iowenko fueron asesinados a sangre fría por las tropas rusas. Viajaban en un convoy de 10 vehículos civiles que intentaban escapar de los bombardeos. Casi un mes más tarde encontraron sus cadáveres descompuestos cuando los ucranianos liberaron Irpin. (Instagram)

“对于 3 月 7 日被俄罗斯人杀害并被腐烂的一对夫妇来说，已经有一些答案了。他生锈且装满弹片的汽车躺在其中一个加油站旁边的路上，被火烧成炮弹。旁边是被烧毁和扭曲的遗骸，几乎没有被认出是男人的遗骸。尸体的手指上还有一枚结婚戒指。鲍恩在办公室里说，他的车里是一个女人火化的尸体剩下的东西，她的嘴张开着看起来像尖叫声。”

这些人的死亡是在 3月7日由乌克兰国防部布加迪部队操作的一架乌克兰无人机拍摄的。该单位发布了该视频，该视频在社交媒体上被观看了数百万次。这引起了极大的愤慨。它显示了一个以经典的投降姿态举起双臂的人被冷血谋杀。尸体是马克西姆·伊奥文科和他的妻子 Ksjena 的尸体。他们在他的车里，是试图逃离俄罗斯人的 10 辆民用车辆组成的车队的一部分。

反击使乌克兰战斗人员更加胆大，他们能够利用俄罗斯的弱点：物流不良、供应不良、缺乏当地知识和士气低落。所有这些都可以在地面上看到，先锋队与供应链之间的团结被永久切断，俄罗斯新兵被俘，他们声称被指挥官欺骗。他们说他们被告知这些是军事演习，直到最后一刻他们才知道他们将要攻击邻国。

克里姆林宫发起的宣传讲述了完全不同的情况。国防部昨天表示，在乌克兰北部 “实现所有主要目标” 之后，俄罗斯正进入行动的 “最后阶段”。而且部队将撤出基辅，以 “解放” 该国东部的顿巴斯地区。这些都不是真的。

这场反攻也不能被理解为乌克兰即将取得的军事胜利。Volodymyr Zelesnky 的政府距离实现这一目标还有很长的路要走。俄罗斯军队的军衔仍然优于10比1。战争研究所在分析中解释说：“俄罗斯在实地没有完全遭受挫折。”“尽管乌克兰军队在某些领域取得了一些成功，但我们没有看到趋势的变化。在这一切结束之前，还有很长的路要走。”泽伦斯基本人本周承认：“挑战的规模并没有减弱。俄罗斯军队仍然具有继续对乌克兰国家发动袭击的巨大潜力。”

Unos médicos voluntarios toman muestras de un cadáver para ser identificado. Fue encontrado en Bucha tras la liberación por parte de las tropas ucranianas. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

俄罗斯军事学说的一项原则还强调了 “进攻性防御” 的概念，其基础是通过赢得时间、节省力量以及使用大炮和导弹击退敌人来击败对手。而这正是大多数受到克里姆林宫军队袭击的城市正在发生的情况。根据西方机构的情报报告，大约有10个新的俄罗斯营战术小组，通常有大约700名士兵，配备装甲车和大炮，将在接下来的几个小时内抵达前线，前往顿巴斯前线。

为了保持反攻，乌克兰将需要持续不断的重型武器流动。西方提供了许多武器，最著名的是反坦克导弹，但泽伦斯基一再呼吁派遣坦克、飞机和火炮系统。目前，他们为他提供的最有效的武器是有关俄罗斯军队调动的全面信息。它是由永久飞越乌克兰领土的美国侦察机捡起并发送的。

乌克兰可以利用最近几天通过另一种反击：外交官获得的这种实力地位。双方继续在伊斯坦布尔与土耳其调解小组进行会谈。尽管人们对达成持久协议的可能性持极大怀疑态度，但乌克兰代表团现在可以采取更强硬的立场来反对俄罗斯的领土主张。

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, entrando a una reunión en Kyiv con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

与哥伦比亚革命武装力量共同设计和平进程的前哥伦比亚官员塞尔吉奥·哈拉米略解释说：“现在是乌克兰人提出自己想要的问题的好时机，同时势头已经存在，欧洲的团结和支持仍然得以维持，” 他现在是欧洲和平研究所的顾问。在布鲁塞尔。“当你变得更强大时，最好进行谈判，对于乌克兰人来说，现在可以这样做。”

但是乌克兰军队的优势地位与克里姆林宫的城墙发生冲突。弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）希望最终留在2014年入侵并吞并的克里米亚半岛以及顿巴斯地区的两个省。在华盛顿和布鲁塞尔，他们认为俄罗斯只是从土耳其发起的谈判中获得时间，他们的目标是在实际坐下来谈判之前用鲜血和火力占领乌克兰的很大一部分或全部领土。美国和欧洲已经警告说，只有全面停火、撤军和归还被占领的领土，才能引发关于取消对俄罗斯经济的制裁的讨论，这些制裁已经在克里姆林宫内部引起了严重的异议。

在从普京那里得到任何让步之前，乌克兰必须在多条战线上击败俄罗斯。反攻是非常好的第一步。

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