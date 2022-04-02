芭比娃娃的圣经是什么？为什么它是网络模因？

近年来，随着社交媒体的蓬勃发展，许多用户改变了沟通方式，简化了表达方式通过著名的模因，这些 带有几乎总是与知名角色相关联的消息的搞笑图像。最近，Bibble 这个名字再次流行起来，但是为什么呢？

如果您是该平台的活跃用户，则可能会遇到他温柔的脸庞和毛茸茸的身体。这个小生物是世界上最著名的娃娃芭比娃娃世界的一部分。为了让您了解为什么它成为最著名和最有趣的模因之一，您必须知道它的起源。

¿什么是 BIBBLE DE BARBIE？

尽管关于她的出生细节并不多，但众所周知，她在电影院的出现是由于芭比娃娃Fairytopia的电影传奇。在这个故事中，Bibble是这个故事的主角Elina的忠实而笨拙的伴侣。他的首次亮相是在2005年发行的第一部作品中。尽管动画没有那么详细，但可以看出它的身体丰满，其颜色与Monster Inc的Sullivan的颜色相似，并且具有用来移动的小翅膀。

在第一部电影中，她通过帮助Elina击败以Laverna命名的邪恶仙女而成为重要角色。接受这个角色导致他在接下来的两部分中重新出现：《美人鱼》和《彩虹的魔法》。

¿Quién es Bibble Barbie? ¿Qué es? ¿De dónde salió?

为什么 BIBBLE 是个模因？

它拥有的特征之一是它无法用人类和芭比娃娃宇宙的魔法系列所使用的语言进行交流。它有一种特殊的语言，它通过毫无意义的单词来表达，基本上是对声音的解释。

他的生活方式和沟通方式将是他被认为成为互联网模因的主要原因。这样，我们就可以在好奇的情况下看到他的照片，并伴随着诸如 “我没要求出生”，“你想”，“wacala”，“我死了，我不适合任何人” 等短语。

弗拉斯 DE BIBBLE

根据Attitude门户网站的说法，这些是他尝试与仙女交流时总是重复的短语：

Yippe-doo！(万岁)

elina-pu (Elina)

晚安，dizzle-poo（Buenas noches，Dizzle）

Aba-dabba-doo（当他想解释一些事情时）

Nu-Uh！(不)

查看 BARBIE 的所有电影

在以下几行中，您将找到近年来发行的芭比电影的标题。

胡桃夹子里的芭比娃娃 (2001)

芭比娃娃饰演长发公主 (2002)

天鹅湖上的芭比娃娃 (2003)

《公主与平民》中的芭比娃娃 (2004)

芭比 Fairytopia (2005)

芭比娃娃和飞马的魔力 (2005)

芭比娃娃的日记 (2006)

芭比 Fairytopia：美人鱼 (2006)

《十二位跳舞的公主》中的芭比娃娃 (2006)

芭比 Fairytopia：彩虹的魔力 (2007)

芭比娃娃作为岛上的公主 (2007)

芭比娃娃马里波萨 (2008)

钻石城堡里的芭比娃娃 (2008)

圣诞颂歌中的芭比娃娃 (2008)

芭比·普尔加西塔 (2009)

芭比娃娃和三剑客 (2009)

和芭比一起唱歌 (2009)

Barbie Fairytopia: Mermaidia - Película 2006

《美人鱼历险记》中的芭比娃娃 (2010)

芭比娃娃：巴黎的魔法时尚 (2010)

芭比娃娃：仙女的秘密 (2011)

芭比娃娃：公主学校 (2011)

芭比娃娃：完美的圣诞节 (2011)

《美人鱼历险记 2》中的芭比娃娃 (2012)

芭比娃娃：公主与流行歌星 (2012)

芭比娃娃和魔术鞋 (2013)

芭比·马里波萨和精灵公主 (2013)

芭比和她的姐妹们在一个关于小马的故事中 (2013)

芭比：珍珠公主 (2014)

芭比娃娃和秘密之门 (2014)

芭比超级公主 (2015)

芭比娃娃流行夏令营 (2015)

La muñeca Barbie de los 80. EFE/Giorgio Viera/Archivo

芭比和她的姐妹们在小狗冒险中 (2015)

芭比秘密小队 (2016)

太空冒险中的芭比娃娃 (2016)

芭比和她的姐妹们在寻找小狗 (2016)

芭比 Dreamtopia (2016)

电子游戏世界中的芭比娃娃 (2017)

芭比娃娃和魔法海豚 (2017)

芭比公主大冒险 (2020)

芭比和切尔西：失落的生日 (2021)

芭比娃娃：大城市，大梦想 (2021)

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