这是加布里埃尔·夸德里称萨尔玛·卢埃瓦诺为 “先生” 之后的道歉

3月31日下午，国家行动党（PAN）代表加布里埃尔·夸德里·德拉托雷（Gabriel Quadri de la Tor re）因在众议院发表的恐惧言论而受到严厉批评。

自会议期间以来，尽管萨尔玛·卢埃瓦诺（Salma Luévano）认定为女性，但副手称萨尔玛·卢埃瓦诺（Salma Luévano）为 “先生”，这遭到了谴责分布在两边@@ 的政党的不同成员，主要是民族复兴运动（莫雷纳）、制度革命党（PRI）和 PAN 本身。

之后，Quadri在接受记者 Azucena Uresti 采访时承认，称呼她为先生太过分了，并承认 “这是多余的，也是错误的，所以从今天起，我将把她称为女性和副手。”

他还说，在众议院各议员表示拒绝之后，他已经要求道歉。

Quadri 因其对社区和性别意识形态的评论而多次被选为跨性别恐惧症（照片：RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO.COM）

这发生在关于心理健康改革的辩论中，蓝白国会议员提出了一项保留意见，禁止父母或监护人做出与跨性别儿童有关的医疗干预和程序的决定。

因此，国会女议员卢埃瓦诺猛烈抨击 Quadri，并提到：“作为一个骄傲的跨性别女人，我想告诉那个男人他错了，他记得自己有孩子和家庭，希望他们能在那里闭嘴”。

面对这种回应，蓝白代表断言，“卢埃瓦诺先生在全体会议上威胁我，他没有对我们正在处理的问题提出任何论点，他只是侮辱和取消资格”。

发表评论后，几位立法者和立法者表示拒绝了这位钢琴家的评论。PRI替补席的副手辛西娅·伊利亚娜·洛佩斯·卡斯特罗（Cynthia IlianaLópezC astro）要求Quadri公开道歉，“我们不尊重在这个国家战斗了多年的所有妇女，所有国会议员和所有墨西哥人，因为没有歧视。”

在又发表了几次演讲之后，Quadri向Luévano道歉，因为 “我承认我犯了一个错误，言辞过分，但也发生在来自该部分的诽谤和侮辱的背景下”，他后来要求将该表述从辩论报纸。

Quadri 称国会议员桑德拉·卢埃瓦诺为 “先生”（照片：Twitter/ @SalmaLuevano）

最后，在会议结束时，立法者接管了董事会以示抗议，这导致了 panista在他的 Twitter 上发表评论，要求圣拉扎罗成员对他或他的家人可能发生的事情负责。

同样，阿图罗·扎尔迪瓦部长反对前总统候选人在2012年发表的言论，认为跨性别恐惧症是一种源于无知和不容忍的仇恨。

“今天，总是恐惧症是不可接受的。仇恨源于无知和不容忍。它是那些感到优越并拥有唯一真理的人傲慢的产物，但内心深处却是害怕谁与众不同。所有人都享有所有权利。”

议员萨尔玛·卢瓦诺已经对加布里埃尔·夸德里提出了申诉，因为她在评论中指出跨性别立法者被称为 “莫雷纳的男人，女装，又高又粗壮”。

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