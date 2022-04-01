2022年卡塔尔世界杯阿根廷队小组：三场比赛的日期，时间和体育场

球的命运决定了阿根廷是卡塔尔世界杯 C 组的一员，并将与之共享该区域沙特阿拉伯墨西哥和波兰。莱昂内尔·斯卡洛尼的球队将于 11月22日在卢萨尔体育场与沙特阿拉伯进行首场比赛。

如果在比赛中取得进步，他们在16轮中的对手将离开组成法国的 D区，Conmebol对亚洲的复活（秘鲁对阿拉伯联合酋长国/澳大利亚），丹麦和突尼斯。

尽管国际足联在预览中发布了比赛时间表，这已经标记了国家队的路线，但在抽签后的几分钟内，它为短期内的一些变化打开了大门：“更新后的日历将在FIFA上公布体育场和比赛时间一经确认。”

Albiceleste有一个可以访问的团体，至少在低音鼓提供的全景图中是如此。他将在对阵沙特阿拉伯的比赛中首次亮相，而从ciborium 2开始是墨西哥（26/11），避免面对最强大的国家（例如德国），尽管我们不应该轻视由一位老朋友领导的阿兹台克人的力量：塔塔·马蒂诺（Tata Martino）。第三个对手是波兰（30/11），这支球队以拜仁慕尼黑前锋罗伯特·莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）为旗帜，他刚刚与莱昂内尔·梅西（Lionel Messi）争夺了2021年最佳足球运动员奖：跳蚤队赢得了金球奖，波兰人获得了FIFA最佳奖。

由 DT Lionel Scaloni 及其教练组（沃尔特·塞缪尔、罗伯托·阿亚拉、体育教练路易斯·马丁和巴勃罗·艾马尔）和 AFA 总裁克劳迪奥·塔皮亚（以及卢西亚诺·纳基斯和维克多·布兰科等其他经理、员工和管理人员）率领的代表团感到满意，但谨慎地说，而不会颠覆对手。其成员知道，在世界杯上，这可能是一个严重的错误。

“我玩的东西我们会接受的。这是一个有困难团队的团队。据我们所知，墨西哥是一个艰难的对手；波兰最终击败了瑞典，阿拉伯的得分非常好。我们尊重每个人，从逻辑上讲，我们相信我们可以做得很好，我们可以做一个好的小组阶段，但尊重是最大的”，格林戈说。

然后，他专注于阿兹台克人，国家队计划与他们进行友谊赛，现在将被排除在外。“从历史上看，墨西哥是一个艰难的竞争对手。作为一名球员，我在 2006 年遭受了痛苦，他们为我们打了一场精彩的比赛，我们在加时赛中赢了 Maxi（Rodríguez）的进球。这是一个非常复杂的游戏。它有着世界杯的传统，是一个复杂的竞争对手。波兰是一支优秀的球队，拥有知名和顶级球员。他总结说，先验我们有机会，就像其他人参加比赛一样，因为我们平等竞争。”





阿根廷在世界杯上的议程

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• 日期 1：

11月22日，星期二

7hs：阿根廷 vs 沙特阿拉伯（卢萨尔体育场）





• 日期 2：

11 月 26 日星期六

下午 4 点：阿根廷 vs 墨西哥（卢萨尔体育场）





• 日期 3

11月30日星期三

16hs：阿根廷 vs 波洛尼亚（974 体育场）





* 阿根廷时间

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