墨西哥，试图打破第五场比赛阻力的球队：关于阿根廷在卡塔尔世界杯上的第二个对手的五个事实

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Chan ce 希望阿根廷与墨西哥穿越道路，墨西哥是赢得康卡夫为卡塔尔世界杯提供的三个直接名额之一的球队之一。他们将于11月26日星期六在教育城体育场举行第二轮C组比赛，其中还包括波兰和沙特阿拉伯。

由于他们在FIFA排名中的位置，Gerardo Martino 的团队开始参加第三轮比赛，并设法克服了巴拿马，萨尔瓦多，洪都拉斯，牙买加和哥斯达黎加试图设置的障碍。也就是说，阿兹台克人团队与加拿大和美国一起拿出了国际赛事的不间断门票。

这一记录对 Albiceleste 队来说是有利的，因为在 31场比赛中，南美人赢了 15次（其他16场比赛分为12场平局和4场失利）。他是委内瑞拉演员阵容的老朋友，因为他曾三次在世界杯的框架内取得胜利。第一次是在 1930 年的小组赛中以 6-3 获胜，而另外两次则是在 2006 年德国（马克西·罗德里格斯令人难忘的作品加时赛 2-1）和 2010 年南非（卡洛斯·特维斯在一个重要的夜晚以 3-1 的比分）进入淘汰赛阶段。

墨西哥唯一成功击败阿根廷的次数是 1967年友谊赛（2-1）、1973年（2-0）和 199 0年（2-0），而官方比赛只有 2004年秘鲁美洲杯的记录，当时里卡多·拉沃尔普的球队击败了代表在小组赛阶段由马塞洛·别尔萨领先 1-0。

1）塔塔的味蕾变得复杂

塔塔在预选赛的旅程中遭到了抵制。照片：路透社/亨利·罗梅罗

墨西哥在Concacaf预选赛的最后一天实现了参加世界杯资格的目标。在赫拉尔多· 塔塔·马蒂诺的指导下，三人组赢得了卡塔尔的一席之地。但是，对于罗萨里诺来说，舞台非常严峻，他快要离开国家队的位置了。

在阿兹台克人队在主场进行的最后一场比赛中，球迷们在体育场内发出了 “塔塔出局” 的声音，因此墨西哥足球联合会（FMF））分析了更换国际赛事舵手的可能性。体育当局提出了一个动摇塔塔时代连续性的变量。甚至举行了投票，以确定是否有必要在卡塔尔冒险开始之前将马蒂诺赶走。

与联合会关系密切的人报告说，每两年对结果进行一次平衡，以便了解国家队的表现和进步。今年，进行了这项评估，许多人对墨西哥的产量表示不安。

此外，皮奥霍·埃雷拉（Piojo Herrera）在阴影下工作，渴望重返国家队。这不是现任老虎队教练第一次提议自己作为马蒂诺的替代者。在不同的场合，他接受了重返墨西哥国家队的兴趣，在不同的媒体面前，他宣布了重返三级联赛的热情。因为他之前的阶段意味着什么。

2) 他的计分牌 Hirving Lozano

Hirving Lozano 是墨西哥球迷最喜欢的球员之一。照片：Kirby Lee-今日美国体育

希文·洛萨诺（Hirving Lozano）已成为国外墨西哥足球的主要参考人物之一。自从他抵达那不勒斯以来，他的预测得到了更重要的推动，他的素质引起了世界上最好的俱乐部的注意。但是，在过去的一年中，这位前锋遭受了几次伤害，迫使他放弃了职业活动。

其中第一个，也是最令人震惊的事件之一，是在金杯赛争夺期间。在对阵特立尼达和多巴哥的比赛中，他遭受了震惊，使他暂时晕倒。几个月后，他承认这种冲击可能导致他失去了眼睛。第二个是他为俱乐部的颜色辩护的时候。恢复活动几周后，在与欧罗巴联赛相对应的决斗中，这位墨西哥人出演的场景与他在金杯赛中所经历的场景非常相似。这次，在争球的比赛中滑倒后，他撞毁了莱斯特城中场球员威尔弗雷德·恩迪迪的臀部，他的康复花了一个多月的时间。

尽管他也错过了与墨西哥国家队的一些电话，但当他愿意重返法庭时，杰拉尔多·马蒂诺仍在考虑他的名字。他的素质和不平衡可以使他成为将参加 2022年卡塔尔世界杯的球队中最聪明的球员之一。

3) Rogelio Funes Mori 的赌注

这位前河将寻求举办他的世界杯。照片：路透社/亨利·罗梅罗

当阿根廷人罗赫略·富内斯·莫里被国际足联授权为墨西哥国家队效力时，他的进球助长了幻想。这位前里弗首次参加塔塔 ·马蒂诺队是在美国举行的金杯赛期间进行的。

这位经验丰富的 30 岁得分手在足球之家证实他在 2012 年只有一次参加阿根廷国家队并且已经在阿兹台克人领土上待了五年多之后，获得了授权。

梅利的职业生涯始于河床，然后移居葡萄牙的本菲卡，在参加墨西哥足球之前，他曾在土耳其的埃斯基谢希尔斯波尔任职。

2015 年，他抵达蒙特雷，在那里他打了 194 场比赛，打进了 99 个进球。凭借 Rayados，他两次赢得了 MX 杯（2017 年和 2019/20 年）、2019 年 Apertura 锦标赛和 2019 年中北美及加勒比海联赛冠军联赛冠军。自从他加入国家队以来，球迷的梦想大大增加。

4) Ochoa 备忘录的偿付能力

这位经验丰富的门将想在卡塔尔创造历史

弗朗西斯科·吉列尔莫· 梅莫· 奥乔亚·马加尼亚于1985年7月13日出生于哈利斯科州的瓜达拉哈拉。他36岁，寻求在卡塔尔创造历史。在担任职业足球运动员的17年中，这位守门员一直是该国最伟大的足球代表之一。他从小就表现出才华和魅力十足的个性，赢得了球迷和队友的喜爱。

可以说，他已经确立了自己作为墨西哥最好的门将的地位，也是这项运动无可争议的领导者之一。2004 年初，当时的美国教练利奥·比恩哈克观察了基本力量之间的比赛，意识到了一位 19 岁的年轻奥乔亚的技能，因此决定加入他加入一线队。从那以后，他开创了非凡的职业生涯。

他的表现引起了当时的墨西哥U-20国家队技术总监 Humberto Grondona 的注意，赢得了他对国家队的第一个电话。他很快被召唤在意大利米兰与伊拉克举行的友谊赛中为世界其他国家队效力，还有罗伯托·卡洛斯·阿邦丹齐耶里、卡尔斯·普约尔、大卫·贝克汉姆、亚历山德罗·内斯塔、罗纳尔迪尼奥、克里斯蒂亚诺等世界足球人物罗纳尔多，劳尔·冈萨雷斯和哈维尔·扎内蒂等。

备忘录在欧洲有着悠久的历史，它将寻求为墨西哥的进球提供安全保障，以实现参加第五场比赛的目标。对于他们的选择来说，这意味着前所未有的事件。

5）突破障碍的使命

玩家庆祝获得卡塔尔资格。照片：路透社/Jose Cabezas

墨西哥在世界杯历史上有16 场比赛，从来没有能够参加超过4场比赛。尽管他们的最佳作品是在 1970年和 1986年组织的两个版本中，但在他们的人民的支持下，他们进入了四分之一决赛，自从 USA'94年以来，阿兹台克人一直无法突破 16轮的障碍。他们已经连续24年不间断地进入第二阶段，但告别是在马塔马塔的第一次过境点。

1999 年联合会杯的冠军头衔是最高成就，与 1993 年和 2001 年美洲杯相对应的输掉的决赛是对它可以给大国带来的斗争的怀旧记忆。此外，康卡夫金杯赛的 11场征服保持了他们对该地区的优势。对于球迷来说，是时候打击了。



