路易斯·迪亚斯（LuisDíaz）已经在利物浦：这些是他在未来两个月内必须面对的挑战

Soccer Football - Carabao Cup Final - Chelsea v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - February 27, 2022 Liverpool's Luis Diaz in action REUTERS/David Klein

在双排位赛日期之后，哥伦比亚球员必须抛弃无法参加 2022 年卡塔尔世界杯的痛苦味道，思考各自俱乐部面临的挑战。路易斯·迪亚斯（Luis Díaz）是击败玻利维亚的胜利中的佼佼者，他已经在德国教练于尔根·克洛普（Jürgen Klopp）的命令下集中在利物浦。在不到两个月的时间内，本赛季将结束，英格兰队将面临一些挑战。

哥伦比亚国家队被淘汰后受到影响的路易斯·迪亚斯说：“从小我就梦想着穿这件衬衫，并在世界杯上骄傲地穿上它。没有实现这一目标太痛苦了，对我、我的同事、我们的家人和一直支持我们的整个国家都很痛苦（...）我保持着为这个梦想而奋斗的热情和愿望，还有很多工作要共同努力和改进，就我而言，您将有我的承诺，并且知道我将竭尽全力实现这一目标。我们将进行复赛。”

现在，国家队面临的挑战是带领哥伦比亚国家队参加2026年在墨西哥/加拿大/美国举行的世界杯，成为该队的重要关键人物之一。目前，这位哥伦比亚边锋正在考虑利物浦，并在本赛季结束时取得最好的成绩。于尔根·克洛普的球队还有三场比赛，分别是英超联赛、足总杯和冠军联赛。让我们记住，几周前，他们在点球比赛中击败切尔西之后赢得了联赛杯奖杯。

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自从去年冬季抵达利物浦市场以来，路易斯·迪亚兹设法在克洛普的首发十一场比赛中占据一席之地。哥伦比亚人的改编时间很短，他在运动场上的表演使他赢得了球迷的喜爱。在利物浦，他已经有700分钟的比赛时间（英超联赛，联赛杯，足总杯和冠军联赛），并且已经打进了两个进球（对阵诺维奇城和布莱顿）。

利物浦正准备在本赛季大放异彩，并保持过去几天的水平。英超联赛，足总杯和冠军联赛是安菲尔德球队的三个主要目标，教练克洛普可以放心，国际足联的日期已经停止，他的球员将不再有受伤或受伤的危险。以下是您将要参加的三场比赛：

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-英超：利物浦在当地联赛中的情况如下，它以69分在积分榜上排名第二，仅次于领先的曼城。还剩八个比赛时间，他们的下一场比赛将在哥伦比亚时间4月2日下周六上午6点30分对阵沃特福德。

-冠军联赛：在俱乐部级别最重要的比赛中，利物浦不得不与来自葡萄牙的本菲卡一起比赛，路易斯·迪亚兹已经打进了一支球队。比赛将于4月5日下周二下午2点举行。

-足总杯：在当地锦标赛中，他们将在4月16日下周六面对曼城进行半决赛，对于球迷来说，这肯定会是一场预期的总决赛。另一把钥匙将在切尔西和水晶宫之间定义。

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