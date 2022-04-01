BBVA 应用程序中报告的故障

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del banco español BBVA en Madrid, 4 de febrero de 2015. REUTERS/Andrea Comas

标题为 “对不起，BBVA服务暂时处于非活动状态。请再试一次”，用户报告说，本周五下午1点左右，西班牙对外银行墨西哥银行应用程序的服务中断。这引起了 Twitter 上成千上万用户的烦恼。

“BBVA Mexico通知其所有用户，我们的服务出现了间歇性。我们正在努力尽快解决该问题，并执行用户所需的操作。对于给您带来的不便，我们深表歉意。” 该银行在其社交网络上的一份声明中报告说。

用户报告说，这不是今年第一次发生这种情况，而且这种情况经常发生在两周之内，他们必须支付大笔款项。该银行机构的运营商回复了一些消息，称他们正在处理这种情况，并邀请用户尝试在当天内进入应用程序。

该银行在2021年宣布，由于健康危机，约有1510万数字客户注册，与上一年相比增长了31.8％。但是自去年以来，系统出现了各种间歇性，尤其是在移动应用程序中。

Por medio de las redes sociales el banco informó a sus usuarios sobre las fallas que estaban presentando. (Foto: twitter/ @BBVA_Mex).

最后一次下降是在2月28日不到一个月，当时BBVA应用程序的用户在Twitter上报告了类似的下降。几位网友声称他们认为自己的卡片已被克隆, 因为 “信息不可用.我们目前无法显示您的信息。再试一次” 是应用程序中出现的传说；但是由于有了社交网络，他们知道这又是银行的倒闭。

该应用程序写道：“在西班牙对外银行，我们正在为您改进，不断发展创新服务并将其整合到我们的基础设施中，这将改善您在BBVA Mexico应用程序中的体验。由于此维护过程，该服务不可用。我们将尽快恢复运营。谢谢你的理解！

尽管使用该银行的用户对该事件的大多数推文都很烦人，但您可以找到一些幽默地使该机构倒台的人的各种模因。

Es recurrente que el servicio se caiga en fecha de pagos como quincenas. (Twitter: @ale197958)

根据 DownDetec tor平台的数据，有66％的人抱怨手机银行服务出现故障，而29％的人报告与网上银行有关的故障，7％的人抱怨一般存款。此外，中断始于下午 12:20 左右，在下午1点达到最高点。众所周知，受影响最严重的城市是瓜达拉哈拉、墨西哥城、蒙特雷和蒂华纳。

去年年底，西班牙对外银行（BBVA）墨西哥总监爱德华多·奥苏纳（Eduardo Osuna）解释了他的服务中反复出现的失败，并表示：“有些问题与任何时候都可能发生的过度交易有关，这几乎总是可以预见的，在两周内，在桥上，您可以对事务性进行估计，然后准备好整个基础架构以承受 5000 万到 7000 万笔交易。但是，如果在任何时候任何平台出现任何降级，都会使服务降级。通常我们要做的是，如果这不是重大故障，你必须降低系统，我们所说的间歇性就会发生。”

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