Lyn May 记得她为有组织犯罪表演的时候

林恩·梅再次回忆起她过去受到的追捧，并被要求与上层精英人士以及参与贩毒的罪犯一起工作。

当林恩·梅在与记者会面时被问及她过去为毒品贩子工作的经历时，她以其典型的诚意，她承认在很多场合她被要求为有组织犯罪小组做表演。

“当然。我收到了来自世界各地的邀请，包括毒贩、总统、政治家。” S ale el Sol 捕获的 vedette 说。

此外，她回忆说，在她年轻的时候，当她是电影界最受赞誉和最受欢迎的 vedet tes之一时，许多有能力的男人来给她豪华的礼物，因为他们想向她求婚并给她最好的奢侈品。正如她承认的那样，根据他们给她的东西以及她对他们的喜欢程度，这就是她选择伴侣的方式。

林恩·梅总是会为有组织犯罪的人提供节目。他甚至承认自己曾经在锡那罗亚州为 “El Chapo” Guzmán 唱歌（照片：Instagram/ @lyn_may_）

她说，她还建议艺术家们也从有权力的人那里收到礼物和不同的建议，接受它们，但要设定限制，不要有任何回报，因为 “如果你在火上行走，就不要烧死自己”。她补充说，她一直避免自己不想发生的情况，那就是那些人告诉他们 “是的，但不是什么时候，因为我已经在火上行走了，但我没有烧死自己”。

今年1月，这位舞者和女演员透露，有一段时间她对 Chapo Guzman 感兴趣。她回忆说，有一次她会被雇用来在华金·古兹曼·洛拉（JoaquínGuzmánLoera）的一处豪华住宅中演出，在那里她遇见了他。尽管她想和投诉警察课有染，但她说：“凯特（德尔·卡斯蒂略）为我赢了”。

La vedette 本来可以赢得一位墨西哥总统和几位政客，他们给了她最好的奢侈品（照片：Instagram/ @lyn_may_）

此前，林恩·梅曾承认，在向她求婚的人中，主要是政客。多年来，她只透露自己曾经是墨西哥总统的情人，但直到前总统去世后的一段时间，她才想说出自己的名字。

根据I magen Televisión 的一次采访，应该是何塞·洛佩斯·波蒂略（JoséLópezPortillo）在将自己定位为最出色的人之一时就开始假装它墨西哥电影的重要影片。他本来会见1976年至1982年担任总统的那位，从那时起，他的田园诗就开始了。

蒂沃利（Tivoli）的主角回忆说，她遇到了几个问题，因为她受到洛佩斯·波蒂略（LópezPortillo）的追捧，因为有一次，第一夫人卡门·罗曼诺（Carmen Romano）因为与总统的关系而在Churubusco Studios内殴打她。

梅最近承认自己与维森特·费尔南德斯有染（照片：Instagram/ @lyn_may_ //Cuartoscuro）

林恩·梅在接受采访时承认：“我不怪他开始给我送礼物、东西、鲜花，而且他在追我。”她向当时的总统保证，当时的总统对filecas电影中的舞者非常感兴趣，因此他嫁给了 Sasha Montenegro。但是，她坚信自己会是第一个受到他求爱的人。她说：“她真的很喜欢 vedettes，但我是第一个。”

他最重要的另一件事是与维森特·费尔南德斯（VicenteFernán dez）的关系，他最近承认自己存在关系。查罗· 德·亨蒂坦（Charro de Huentitá n）去世后，林恩首次宣布她和这位歌手的恋情非常牢固。

在贝拉斯·德·诺什（Bellas de Noche）的主角在接受 De Primermano 采访时所做的启示中，有一次她当时的丈夫会看到她与 Chente 接吻，并变得非常生气，以至于她击败了歌手。

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