秘鲁国家队：这就是向2022年卡塔尔传球的对阵巴拉圭的进球在全世界大喊的方式

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - March 29, 2022 Peru's Christian Cueva reacts REUTERS/Sebastian Castaneda

秘鲁国家队发动了政变周二以 2-0 击败巴拉圭，在 2022 年卡塔尔预选赛中获得第五名，这使他有权在明年 6 月参加世界杯季后赛当着澳大利亚和阿拉伯联合酋长国之间的一位亚洲代表的面前.

因此，红白队在利马国家体育场取得了坚实的胜利，意大利-秘鲁前锋詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）的进球和中场球员约希马尔·约图恩的另一个进球。

该党在不同纬度地区产生了期望，特别是在该地区，因为其他一些国家预计秘鲁将失利以实现其排位赛的利益，例如智利和哥伦比亚。

这就是在其他国家叙述目标的方式，有些国家以极大的热情叙述了这些目标，而另一些国家则明显感到失望。以下是双色队本周二进球的一些国际报道。

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因此，秘鲁达到了24分，在南美预选赛的决赛积分榜上排名第五，仅次于厄瓜多尔，乌拉圭，阿根廷和巴西，这也使哥伦比亚和智利梦想获得复活，别无选择。

面对一个充满观众的国家体育场，他们在整个比赛中都没有停止鼓舞，由阿根廷人里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）领导的球队全速出场，球向右倾斜，这场比赛的绝对人物富有创造力的克里斯蒂安·库埃瓦（Christian Cueva）在这里移动。

变成了大风，秘鲁在获得库埃瓦的非凡高传球后仅 4 分钟就开启了比分，这使对手的防守者向左移动并屈服于拉帕杜拉时感到困惑，拉帕杜拉给球微妙地触摸了球，后者在进入防守的球门之前击中了左杆席尔瓦。

秘鲁保持了对阵巴拉圭的赌注，在接下来的几分钟里，巴拉圭看上去对早期的得分感到困惑，但他正要利用尤图恩开局中的一个错误，费雷拉射门坠毁在加勒塞防守的横杆上。

当地人保持了进攻意图，16 岁时，拉帕杜拉未能与右腿联系起来，Yotún 越过了一个十字架，所有进球都在手边。

但是，在接下来的几分钟内，巴拉圭推进了自己的阵容，设法削减了秘鲁的创意圈以平衡股票，并将风险从目标上移开，尽管它没有与比分相匹配的选择。

在上半场的最后阶段，秘鲁再次走向前线，直到41岁时，库埃瓦再次出现控制球，用纯粹的魔法离开对手的道路，让位给弗洛雷斯，弗洛雷斯从左侧聚焦了一个高架球，Yotún用半剪刀将其连接起来以增加数字。

秘鲁在接下来的几分钟内就赢得了第三个进球，但后卫卡伦斯在接到约图恩的十字架后又用棍子击中了另一个头球后，后卫卡伦斯未能完全控制进球。

已经在下半场，巴拉圭试图通过反复犯规打断比赛来阻止比分上升，而秘鲁则试图控制球，始终以库埃瓦为所有行动的引擎。

63岁时，秘鲁将球从一侧移到另一侧，而在t rauco越过一个中毒的十字架之后，库埃瓦未能在进球前加冕当天的出色表现。

在接下来的几分钟内，他意识到自己距离获得期待已久的第五名还有一步之遥，这也使他可以选择获得2018年俄罗斯的资格，控制了行动，削减了巴拉圭的进攻尝试，并试图带来其他一些风险选择。

玩了 82 分钟时，拉帕杜拉即将取得胜利，但是在守门员席尔瓦结束了一段时间之后，库埃瓦的高中锋突破了横梁，而囚犯瓦雷拉也浪费了另一个扩大比分的好选择，因为他无法击败守门员席尔瓦。

在南美预选赛最后一天的胜利之后，秘鲁将在明年6月在卡塔尔举行的世界杯上对阵亚洲第五支球队。

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