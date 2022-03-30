WhatsApp 的新音频功能

WhatsApp 最近添加了几项新功能，其中之一是重播内存，该功能仅在有限的范围内可用。

此功能允许您在暂停后继续收听语音留言。该选项用于在退出聊天时从暂停音频的位置收听。只需进入对话并按下播放即可继续收听。

该公司在马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的一次演讲中回顾了这一功能以及最近添加的其他功能，宣布WhatsApp用户平均每天发送70亿条语音消息。

此外，他回忆说，所有语音消息都受到端到端加密的保护，始终保持私密性和安全性。

在这种情况下，他浏览了语音留言功能的新更新，这些更新旨在简化语音消息的发送和接收。其中，除了前面提到的复制记忆外，以下内容也很突出：

在聊天室外玩

此选项使您能够在聊天之外收听语音留言，这样您就可以同时执行不同的任务并阅读或回复其他留言。以前，必须听完音频才能继续浏览应用程序并执行其他任务。因此，该工具有利于多任务处理程序。

暂停和继续录制

借助此工具，在录制语音消息时，您可以暂停并稍后继续录制。非常适合花时间思考要说些什么，或者避免在出现干扰时不得不从头开始。

WhatsApp 将添加一个按钮来暂停录制语音消息

这项功能已经可用于 Android 测试版用户，也适用于 Windows、macOS 和 iOS 上的服务版本。新颖之处在于，它现在已为Google移动操作系统的其他用户启用。

波浪可视化

这是一项设计更改，它显示了语音留言声音的直观表示，以帮助用户跟踪录音。

预览草稿

这是用户最受好评的选项之一。使用此工具，您可以在发送语音消息之前先收听语音留言。要使用此新功能，您必须向上滑动记录图标。

14-12-2021 语音留言。 预览语音留言是一项功能，它允许用户在发送之前确保留言正确无误。

向上滑动图标后，将出现一个新框，允许您停止音频，从这里您可以访问语音留言的录音，在发送之前，您可以根据需要多次收听语音留言。如果在收听我们不想发送的邮件时，只需单击垃圾桶图标即可将其删除。

快速播放转发的消息

去年宣布的这种替代方法使您可以选择要收听收到的语音消息的速度级别。可用选项有三种：1、1、5X 或 2X。该工具也受到用户的高度赞扬，因为它非常有用，尤其是在大型音频的情况下。

下一步是什么：创建调查

快递服务一直在开发新工具。正如 WabetaInf o前段时间所预料的那样, 不久将有可能直接在应用程序中创建调查,派对应用程序或网站来实现这一目标。事实证明，该附加组件对用户非常有用，尤其是在组中。

WhatsApp 上的调查（照片：Wabeta Info）

考虑到可能的更改，因为一切都在开发中，您可以看到将在其中部署该工具的模型。作为第一步的一个例子是确定你想问的问题，因为否则不可能。

完成此操作后，可以配置不同的答案，以便其他成员可以选择是否需要任何建议的选项。目前，尚不清楚其中有多少可以使用，但肯定会超过五个。

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