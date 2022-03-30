亚历克斯·卡菲保证，辛西娅·罗德里格斯可能会缺席 Venga la Alegría

辛西娅·罗德里格斯（Cynthia Rodrí guez）是 Venga la Alegrí a 最受欢迎的主持人之一，她甚至最近还获得了真人秀节目洛斯·雷耶斯·德尔播放的加冕冠军，但是节目记者亚历克斯·卡菲保证演示者将在短时间内离开节目。

根据专栏作家的说法，辛西娅·罗德里格斯（Cynthia Rodríguez）将在未来几天宣布她不在阿兹台克的早晨：“我发现非常漂亮的辛西娅·罗德里格斯（Cynthia Rodríguez）即将离开 Venga la Alegrí a。是的，出于个人原因和情侣！主持人来自阿兹台克乌诺的早间杂志，” 亚历克斯·卡菲写道。

应当指出的是，该出版物引发了许多谣言，从心爱的主持人可能怀孕（由于暗示了卡洛斯·里维拉（Carlos Rivera）的规格-到电视台的更换，但到目前为止，还没有官方证实的信息，是关于猜测的。目前还不知道这是暂时缺席还是明确的告别。

房东可以让她的同事离开 Venga la Alegría（照片：Instagram/ @vengalaalegriatva）

尽管辛西娅·罗德里格斯和卡洛斯·里维拉一直保持着私人领域的关系，但 Venga la Alegría 的主持人在2021年12月透露了她希望今年成为妈妈的愿望。

这位前学者决定与她在 Venga la Alegría 的同事们分享她的家人成长的想法可能越来越近。这些事件发生在辛西娅参加阿兹台克电视台圣诞树活动之后。

“明年我希望，我会最幸福，这是我一生中的梦想，我认为这是我最大的梦想就是生个孩子，我希望明年能实现。显然是要分享并告诉他们，” 她解释说，明确表示自己可能想怀孕。

卡洛斯·里维拉和辛西娅·罗德里格斯在一起的照片很少，因为他们的关系很私密（照片：屏幕截图）

此外，在Venga laAlegría司机能够与圣诞老人交谈的动态中，司机向他索要了一份非常特别的礼物：“我认为我只缺少一件事，我希望明年能实现：”你能给我带个孩子吗？'。我想我现在已经准备好组建一个家庭了，” 她以非凡的感觉总结道。

圣诞老人保证，如果他能在2023年出生的话，他将尽一切可能使这个婴儿进入他的生活，尽管不一定是在2022年期间。在笑声之间，“圣诞老人” 告诉他，他必须和他的伴侣一起努力。辛西娅的要求感动了她的同伴和关注广播的观众。

在这方面，卡洛斯·里维拉本人在2021年中期告诉他，他想在结婚后生孩子。在墨西哥城国际机场的一次媒体发布会上，Recuérdame 口译员愿意讲一些有关他在国外宣传新专辑时等待他的事情，但他并没有拒绝澄清他对辛西娅在求爱中的期望，暂时保证了这一点他们还没有设定结婚的绝对目标，但他们想去祭坛。

司机向圣诞老人要一个婴儿作为礼物（Capture: @vengalaalegriatva /Instagram）

“但是，现在什么都没有。伊甸园·多兰特斯（Eden Dorantes）在镜头前拍摄的里维拉解释说，我们现在很高兴，事实是我们还没有考虑太多，我们现在很镇定。

这位歌手补充说，所谓的婚姻计划并没有被排除在外，但是没有什么能迫使他们登上祭坛，在以这种方式一起享受幸福四年之后，他们更愿意保持订婚，因为 “这不是我们没有计划，不是我们没有考虑过，而是我们还没有设定 “必须是” 的日期，” 他说。

他还证实，他们在一起生活了一段时间的方式是在同一个屋檐下，他说，好像他们结婚了一样，也渴望怀孕一个孩子，尽管他没有解释他们什么时候能实现这个愿望。

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