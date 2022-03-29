为什么费德里科·古铁雷斯在卡片上显示为 “Fico”

一些社交媒体用户对哥伦比亚团队磋商获胜者费德里科·古铁雷斯在第一轮总统选举卡上的出现方式感到不满。

总统候选人的自然名字是费德里科·安德烈斯·古铁雷斯·祖卢阿加。但是，卡片上显示为 “Fico Gutiérrez”，带有昵称而不是名字，也没有第二个姓氏。

在此之前，他还以自己的绰号出现在他赢得的党际协商卡片上。另一方面，哥伦比亚队第二名的亚历杭德罗·查尔·查尔朱布（Alejandro Char Chaljub）也没有与他的真实姓名竞争，而是与在人们和媒体面前识别他的伪装竞争：“Álex Char”。

菲科·古铁雷斯和亚历克斯·查尔都没有以他们的名字出现在哥伦比亚队的卡片上。

这将是 Fico 第三次出现在选民卡上。第一次是他在2016-2019年期间竞选麦德林市长时，他赢得了候选人资格。当时，他们的两个名字和姓氏都被包括在内，其他申请人的姓名也被包括在内。

申请人的全名出现在这张卡上。

有人认为，在选举期间，允许候选人以昵称出现对他来说是一个优势。因此，他们想知道候选人使用预告片是否合法。

事实是，自现行《选举法》通过以来，共和国总统的所有其他候选人都至少有一个名字和一个姓出现在身份证上。

毋庸置疑，当候选人注册参加注册服务商时，他们必须出示身份证件，并在表格上显示其真实姓名和全名。

此外，1988年第62号法律规定了现行《选举法》中关于这个问题的最新规定，但只对共和国总统的选举证作了如下规定：

然后，总统候选人用标志、姓名和姓氏进行登记，这些都必须印在卡片上。但是，在这种情况下，没有关于使用拖车的具体规定。也许以前从未有人想过使用昵称来赢得总统职位。

有其他公司的候选人出现在卡片上的预告片的历史，还有更多的候选人想使用它们但被阻止进入当地登记处的历史。报纸《El Tiempo》报道了2003年波哥大市长办公室的路易斯·爱德华多·加尔松（被称为卢乔）和已故的马科斯·阿塔亚（Marcos Ataya），后者被称为砍刀，因此出现在阿劳卡（阿劳卡）市长办公室的卡片上。

此时应该澄清的是，候选人的姓名不应该完整显示在卡片上，而且并非总是如此。实际上，当前的牌没有出现 “古斯塔沃·弗朗西斯科·佩特罗·乌雷戈”，“塞尔吉奥·法哈多·瓦尔德拉玛” 或 “路易斯·埃米利奥·佩雷斯·古铁雷斯”。

另一方面，在多次竞选总统的候选人中，名字+名字或名字+两个姓氏的类型也发生了变化，这意味着在这方面没有足够明确的规则。

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