Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 10 de abril

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 7,64 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 2,25% si se compara con los 7,47 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,02%; pero en el último año todavía mantiene una disminución del 0,54%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, invierte el resultado de la sesión previa, en el que cerró con un descenso del 0,25%, mostrando que es incapaz de consolidar una clara tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, presentándose como un activo con mayores cambios de lo previsible.