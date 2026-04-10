Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 10 de abril

El euro se cotiza al inicio a 8,96 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,88% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 8,71 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un ascenso 1,81%; pero en términos interanuales todavía mantiene un descenso del 0,59%.

Comparando este dato con el de días previos, gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó una disminución del 1,51%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado. La cifra de la volatilidad es claramente superior a los datos logrados para el último año (19,68%), de manera que está presentando un comportamiento más inestable.