拉奎尔·潘科夫斯基（Raquel Pankowsky）：这就是名人对女演员去世的反应

拉奎尔·潘科夫斯基（Raquel Pankowsky）69岁敏感去世后，演艺界正处于哀悼之中。到目前为止，他的死因和将要进行的fun仪服务的细节尚不清楚。但是，在令人遗憾的消息传出后，媒体上的一些人转向他们的社交网络对他的离职表示慰问。

3 月 28 日，全国表演者协会（ANDI）在其 Twitter 账户上证实了不幸的消息：“@ANDIMexico 宣布口译伙伴拉奎尔·潘科夫斯基去世。她因参与诸如《旋转木马》（Carousel）之类的作品而被人们铭记 ，《心灵的钩子》和《爸爸》对每个母亲的看法。我们向他们的家人和朋友表示最深切的慰问，” 他们写道。

维多利亚·鲁福（Victoria Ruffo）是墨西哥最著名的女演员之一，在某种程度上被认为是肥皂剧女王，她在Twitter帐户上分享了一封由衷的信息，以纪念这位历史学家：“QEPD我亲爱的拉奎尔·潘科夫斯基。好办法！”。

疫情开始后，这位女演员制作了一些有关针对 COVID-19 的预防措施的提高认识视频。照片：Twitter/ @ANDIMexico

爱德华多·埃斯帕尼亚（EduardoEspaña）是一位表演者，因在电视上扮演 Vecinos 的 Germán 的喜剧角色而引起轰动，他还通过同一平台献出了几句话来纪念他的记忆。这位演员承认，这个消息震惊了他，并向亲人表示慰问。

她写道：“我们对我们心爱的拉奎尔·潘科夫斯基 Q.E.P.D 的离开感到非常震惊和悲伤。我向亲人表示慰问。”

埃德加·维瓦尔（Edgar Vivar）因其在《查沃德尔8》中的标志性角色而被称为巴里加先生，他哀悼这位著名女演员的逝世。他怀着深切的感情感谢他们在舞台上和舞台下共同分享的岁月，并承认他在演出中留下的印记。

这是这位女演员上传到她的Instagram帐户的最后一张照片。（屏幕截图：@raquelpanmx /instagram）

“跟我的朋友拉奎尔·潘科夫斯基说再见让我非常痛苦。感谢你30多年的友谊，亲情和微笑。起立鼓掌，” 她在推特上发了一张来自墨西哥城的口译员的照片。

阿图罗@@ ·卡莫纳（Arturo Carmona）也做了同样的事情，要求这位女演员从《多么贫穷》中获得永恒的安息，并感谢有机会与她一起演戏：“亲爱的拉奎尔·潘科夫斯基（Raquel Pankowsky）飞得很高，谢谢你有幸在马杜拉斯 ，单身而绝望地与你分享舞台。安息吧，我的 “小奇迹”，我们会深情地记住你。QEPD”。

帕特里夏·雷耶斯·埃斯平多拉分享说，她受到损失的影响很大：“我哭了，我非常爱她。”帕蒂·查波伊（Pati Chapoy）在他的Twitter帐户上发布了一条消息：“多么可悲，今天该解雇拉奎尔·潘科夫斯基QEPD了”，而墨西哥前总统维森特·福克斯·克萨达却出人意料地谈到了这一点。应该记住，这位历史学家敢于模仿这位政治家的妻子玛莎·萨哈贡（Martha Sahagún）的职业生涯。

维森特·福斯在2000年至2006年期间担任墨西哥总统。照片：Cuartoscuro

“对于 Rachel 来说，我很钦佩和尊重。安息吧！对他的亲戚来说是一个很大的拥抱，” 他在推特上说。潘科夫斯基的著名角色被命名为 Martita A ccording，被认为是他职业生涯中最成功的角色之一。

到目前为止，拉奎尔·潘科夫斯基的死因尚不清楚，但这可能与她几年前遭受的疾病有关。在接受古斯塔沃·阿道夫·因凡特（Gustavo Adolfo Infante）采访时，这位女演员承认自己患有慢性阻塞性肺（COPD），并解释说，她最大的恐惧之一就是感染冠状病毒，因为并发症可能会发展。

“我呼吸太难了 [...]我从小就抽烟，好吧，我向父母点烟然后我戒烟就像，戒烟已经有一段时间了，我已经十多岁了。” 他在与娱乐记者进行视频通话时宣称。

继续阅读：

在 2022 年奥斯卡颁奖典礼上 “CODA” 获胜后，Eugenio Derbez 收到了孩子们的感人祝贺