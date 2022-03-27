两名哥伦比亚足球运动员在季后赛第17天出现在理想的十一场比赛中

哥伦比亚队在预选赛的第17天以3-0战胜玻利维亚国家队，这使 2022年卡塔尔世界杯资格赛的幻想还活着。在没有一天的情况下，“三色” 不再可以选择获得轨道事件的直接配额；但是，它将与分别出现在第五和第七个框中的秘鲁和智利的复活作斗争。

击败 “La Verde” 的胜利使哥伦比亚除了改善进球差异外，还以 20分升至第六名。最初，妥协是紧张的，因为玻利维亚选择在自己的领域自卫并在有机会的情况下进行反击。直到第39分钟，路易斯·迪亚斯才能够用个人比赛开启比分。米格尔·博尔哈（72′）和马特乌斯·乌里韦（90′）结束了 “三色” 的收获，他在七场比赛后再次获胜。

像往常一样，专门从事足球统计的 SofaScor e门户网站根据每位球员获得的评分宣布了当天最杰出的球员。新颖之处在于有两个哥伦比亚人：詹姆斯·罗德里格斯（James Rodriguez），他获得了 8.5 分，是当日最高的得分之一，而威廉·泰西洛（William Tesillo）得分为 7.3。

其中一个新颖之处恰恰是迪亚斯（Díaz）的缺席，因为他标志着并协助了哥伦比亚的胜利。甚至，guajiro在其他网站上也获得了很高的评价，对于许多用户来说，它代表了国家队个人回报中的最高分。

塞尔吉奥·罗切特（乌拉圭）、罗纳德·阿劳霍（乌拉圭）、法比安·巴尔布埃纳（巴拉圭）、吉列尔梅·阿拉纳（巴西）、罗德里戈·德保罗（阿根廷）、安吉尔·迪·玛丽亚（阿根廷）、内马尔（巴西）、莱昂内尔·梅西（阿根廷）和胡利奥·恩西索（巴拉圭）。

梅西是以 9.3分获得最高评分的足球运动员。这位阿根廷球星巴黎圣日耳曼队在拉邦博内拉对阵委内瑞拉的比赛中打进了国家队的第三个也是最后一个进球。第二名和第三名由迪玛丽亚和詹姆斯共享，均获得 8.5 个资格。

2022年在卡塔尔举行的世界杯南美预选赛：理想的第17个日期的11点。照片来自 SofaScore

哥伦比亚队现在的目光投向了委内瑞拉，面对潜在的复活配额，委内瑞拉将在下周二预选赛结束时成为其竞争对手。雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）领导的球员无论得分如何都必须战胜 “维诺廷托” 才能达到23分，并希望秘鲁不会在利马对阵巴拉圭的比赛中获胜。

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应该注意的是，如果他们在委内瑞拉的土地上获胜，智利和乌拉圭之间的结果将成为后台，因为澳大利亚人有 19个单位，如果他们击败 “塞莱斯特”，他们将达到 22个单位。同时，“印加人” 对阵巴拉圭的胜利将使哥伦比亚没有机会参加世界杯的复活，因为他们将获得24分而变得遥不可及。

在胡安·吉列尔莫·夸德拉多（Juan Guillermo Cuadrado）因积累黄牌而众所周知的损失之后，“三色” 将无法指望苏格兰游骑兵队的前锋阿尔弗雷多·莫雷洛斯。哥伦比亚足球联合会（FCF）本周六在一份声明中报道了这一点：

“在对球员阿尔弗雷多·莫雷洛斯进行体检后，他确认左大腿肌肉受伤，这使他无法参加2022年卡塔尔FIFA世界杯预选赛的下一场比赛。出于这个原因，这位前锋被取消开始他的康复工作。通讯中说：“我们希望球员能很好地回到他的俱乐部。

值得注意的是，由于肌肉超负荷，国家战略家在3-0击败玻利维亚队的比赛中也没有考虑到莫雷洛斯。

在图片中，流浪者队的得分手阿尔弗雷多·莫雷洛斯。照片：路透社/卡尔·雷辛

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