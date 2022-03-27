他们从土耳其将加拉塔萨雷经济危机归咎于法尔考

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray v Besiktas - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - May 8, 2021 Galatasaray's Radamel Falcao celebrates scoring their second goal REUTERS/Kemal Aslan

法尔考·加西亚（Falcao García）于 2019年 9月抵达加拉塔萨雷，在整个土耳其引起了极大的期望。来自圣玛尔塔的 “老虎” 在摩纳哥的竞选活动非常出色，在2016-17赛季至2018-19赛季之间，平均有 23个进球。

演讲当天，自哥伦比亚人抵达机场以来，土耳其首都伊斯坦布尔就挤满了粉丝。后来，在 Turk Telekom体育场的球队介绍会上，足球运动员 “Cafetero” 在 “莱昂” 球迷的兴奋和歌声中获得了最荣幸的表现。

但是，法尔考无法与指令对他提出的目标相对应。持续的受伤导致哥伦比亚队的最佳射手缺席了大量比赛。在摩纳哥期间，他参加了 38场比赛，但在加拉塔萨雷的两年中，他没有超过 20 场的平均水平，这种情况逐渐增加了球迷的烦恼。

好吧，一年半之后，法尔考的聘用似乎继续给伊斯坦布尔团队带来财务问题。加拉塔萨雷董事会成员 Turcan Bolayır 最近几个小时通过一次大会透露了这一点，俱乐部的财务报表也在会上公布了俱乐部的财务报表。

“加拉塔萨雷的钱在法尔考的转账中被烧掉了。他没玩 29 场比赛。那人已经受伤了。加拉塔萨雷的钱正在被挪用，” 博拉伊尔解释说。

尽管法尔考是作为自由球员抵达加拉塔萨雷的，但在他在摩纳哥的贷款结束时，土耳其队签下了他，以换取他高薪，这是当时员工中最高的薪水。车队总裁布拉克·埃尔马斯（Burak Elmas）在2021年8月透露，“老虎” 每赛季的薪水为950万美元。

正是出于同样的原因，加速了萨马里奥得分手的离开，因为除了他的成本之外，加拉塔萨雷也没有足够的财政资源来支持他加入球队。“我们的收入不确定。今年直播的价值尚不清楚，” 埃尔马斯在接受土耳其体育报纸Fanatik采访时说。

最后，这位哥伦比亚枪手最终为加拉塔萨雷打了 43场比赛：超级联赛34场，当地杯3场，国际锦标赛6场。此外，他打进了20个进球，助攻了三次。他的一些数字仍然负债累累，因为他出场的次数（45场比赛）比他参加的次数多。在土耳其的冒险中，他也无法赢得冠军。

离开加拉塔萨雷的金库后，“老虎” 重返了西班牙的拉里加。尽管他在本赛季的前半段感到惊讶，打进了五个进球，但今年到目前为止，受伤的幽灵再次出现。

法尔考在巴列卡诺闪电的最后三场联赛中都无法出场，这意味着哥伦比亚国家队教练雷纳尔多·鲁埃达在对阵玻利维亚和委内瑞拉的预选赛双轮比赛中无法考虑这一点。法尔考最近一次与马德里队的交战是在 2月26日，当时他在主场1-0击败皇家马德里的比赛中打了17分钟。

尽管仍然不确定困扰您的问题，但它与肌肉损伤有关。但就目前而言，“Tigre” 是否已经可以参加下一场联赛，这场比赛将于 4 月 3 日对阵格拉纳达，还有待预期。

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