詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）用绷带的手出现：他会来秘鲁对巴拉圭参加季后赛吗？

今天早上 ，当秘鲁国家队从集中酒店前往拉维德纳进行另一天的训练时，詹卢卡 ·拉帕杜拉让所有人都感到担忧。这位前锋用 绷带的手出现 ，他在秘鲁对巴拉圭参加2022年卡塔尔的南美预选赛的存在引起了人们的怀疑。

尽管 “白红色” 到目前为止还没有发表任何声明，好像她对受伤做了一样 来自意大利贝内文托的足球运动员安德烈·卡里略（AndréCarrillo）发现自己的右臂完全无法动弹，本周六可能不会在秘鲁足球联合会大楼执教队友。

现在的意思是，这位32岁的前锋被 “白红色” 的医务人员以这种方式包扎，以防止任何突然的移动，并且在最近的练习中，伤势加剧了。这不是一个严重的打击，使他无法站在巴拉圭国家队面前。

让我们记住，詹卢卡·拉帕杜拉是 “布兰基罗哈” 的首发前锋。在本届 世界杯预选赛中，他已经参加了迄今为止的17场比赛中的12场， 对阵玻利维亚和委内瑞拉的两个进球做出了贡献。此外，他在基多为厄瓜多尔提供了协助，这场比赛使他成为了无可争议的首发球员。

秘鲁和巴拉圭将于3月29日（星期二）下午 06:30（秘鲁时间）在利马国家体育场举行比赛，由于这一承诺产生的预期，该体育场将举行一场满场比赛。请记住，这场比赛将与其他四场比赛同时进行，因为哥伦比亚和智利也可以选择进入第五名（季后赛）。

詹卢卡·拉帕杜拉受伤是什么时候发生的

当詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）成为秘鲁对阵乌拉圭的首选时，他最终为争取 “爆米花” 球而战。 在跌倒的那一刻，由于快速移动，他无法将手指正确地伸 向草地并最终弯曲。在这场比赛之后的几分钟里，在佩德罗·加莱斯（Pedro Gallese）捍卫角球的进球的路上，他看到手里有痛苦的姿态。

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