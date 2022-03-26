据称杀害女性罪是从在埃卡特佩克被谋杀的 13 岁女孩阿泰娜身上掉下来的

埃@@ 卡特佩克市警察逮捕了据称在墨西哥州杀害一名未成年人的案件。

这些事件于 3月6日在 Fovissste何塞·玛丽亚·莫雷洛斯和Pavón住房单元的实体市政当局举行。肇事者被确定为何塞·曼努埃尔 “N”。

住房股的居民是找到未成年人雅典娜尸体的人，并部署了几个搜索小组来寻找逃离该住所的责任人。

未成年人的尸体在受害者居住地附近的92号楼后面被发现。根据当局的初步报告，据报道，这名女孩在邻居发现尸体的同一天被杀害。

她最后一次露面是在当天下午5点离开她居住的公寓。两个小时后，该股的居民报告说她遭到一名男子的殴打，于是他们通知了当局。

那个女孩在 Unity 操场被杀（照片：特别）

在这方面，埃卡特佩克市长费尔南多·维尔奇斯（Fernando Vilchis）在他的社交网络上发布了一段视频，他在视频中祝贺当局逮捕了被指控的罪犯，据目击者称，该罪犯是通过跳上周围建筑物的屋顶逃跑的。

维尔奇斯说：“我要向这些分子表示祝贺，这个特别小组被委托执行这项任务，以便能够抓住与这起凶杀案有关的主题，或者可能对凶杀罪负责。”

据报道，JosuéManuel “N” 因涉嫌用枪支袭击几人而于3月25日下午在瓜达卢佩维多利亚殖民地被捕。

在这些事件和该殖民地的居民遭到谴责之后，警方开展了行动，以查明和逮捕他们。

维尔奇斯还强调，他致力于继续与当局共同努力，以维护该实体的安全：“这是一项重要的任务，我们希望与不同机构进行更多的重要协调。我相信我们将以能够像现在一样向社会展示的原则来实现这一目标（...）”。

（照片：美联社）

同样, 对安德烈斯菲洛梅诺门多萨塞利斯发出了第二份逮捕令, 他被称为阿蒂萨潘连环杀害女性罪,因为他在2019年7月20日剥夺了鲁比塞拉·加列戈斯的生命。

鲁比塞拉·加列戈斯（Rubicela Gallegos）是在杀害妇女者家中发现 4,300多具骨骼遗骸后通过DNA测试确定的六名受害者之一，

尽管他已经被判处无期徒刑，但这些程序仍在继续查明至少另外19名他受到惩罚的受害者。

但是，埃卡特佩克仍然是全国杀害妇女人数最多的城市之一。因此，3月8日国际妇女节在埃卡特佩克举行了动员活动，要求为实体内杀害妇女和基于性别的暴力的受害者伸张正义。

此外，自2015年以来，Edomex一直处于性别警报之下，因为仅在2021年，划界记录了8起，墨西哥州在全国范围内登记了 992起杀害妇女事件记录了 132 个。

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