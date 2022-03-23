Eugenio Derbez 和 “El Chavo del 8” 项目背后的真相：这是聚会

在欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）对他的神秘项目表示怀疑之后，他将有罗伯托·戈麦斯·博拉尼奥斯· 切斯皮里托最令人难忘的角色之一查沃 ·德尔8 的特别参与，他终于分享了真相。与许多人猜测的相反，他不会导演这位著名演员的传记片，但他与他团聚。

最近几天，XHDBZ的创作者通过分享他从录音集拍摄的一系列图像而成为社交媒体的潮流，在那里你可以看到一个打扮成男孩的演员，他用他的观念偷走了整个拉丁美洲的心。由于他没有透露有关该项目轮到的细节，人们开始猜测这是 Chespirito 的生物系列的可能性。

这就是过去的日子，一周前，他宣布将于明年3月24日启动视听制作人。但是，在本周三早上，他宣布这一消息使他的Instagram粉丝感到惊讶，该材料现已上市。

（屏幕截图：@ederbez /instagram）

他说：“嘿，我一直在阅读你对我通过 El Chavo del 8 上传的最后一个项目的所有评论 [...] 但事实是我受不了了，我想告诉你，我不想让你再等了，所以现在就去看看吧。”

No Returns的主角被接受分享了联盟 latinocomotu.com，在那里终于可以看到预期的团圆，但这并不是公众所期望的，而是关于在墨西哥有业务的付费电视平台的广告。但是，在视频中，您可以欣赏El Chavito 和演员之间的简短互动。

场景发生在一所房子的客厅里，欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）似乎坐在电视前的扶手椅上。这位60岁的表演者掌握了控制权，正在观看 Chavo del 8 的一集，当时角色不时地打破了第三堵墙，不仅与他交谈，还离开了监视器。

观众又看见了 “Chavito”（照片：Instagram/ @ederbez）

“Eugenio，你还能像小时候那样看我吗？”，Popis 的朋友、Chilindrina 和 Kiko 问道。很快，Derbez 惊讶地重新坐在座位上，在电视上看到自己童年的角色在他面前：“Chavo？...当然，在我的一生中，你一直陪伴着我，” 他回答说。

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