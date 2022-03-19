观看进球秘鲁 Sporting cristal vs carlos stein 观看直播联赛 1 日期 7 比赛时间表什么时候在哪里以及如何观看广播电视链接谢谢

Sport@@ ing Cristal vs Carlos Stein L IVE：天体队将于 3 月 20 日星期日在 Lig a 1 Apertura 锦标赛的第七天和兰巴耶克的塞萨尔·弗洛雷斯·马里戈达体育场面对 “卡利斯特” 队。这里是所有细节。

Sporting Cristal 在连续四场比赛没有输球、两场胜利和两场平局之后与卡洛斯·斯坦一起进入了比赛。但是，在2-0获胜直到83分钟之后，他在阿尔贝托·加拉多体育场对阵坎托劳学院的最后一场平局（2-2）留下了味道。此外，另一场平局也是在主场对阵梅尔加（2-2）。这样他就不再在主场得分四分了。

Sporting Cristal 已经在西甲 1 中休息了相应的日期。他打了五场比赛，赢了两场胜利，两场平局和一场失利，累积了八分，在Apertura锦标赛积分榜上排名第八。目前，天体队与领袖苏拉纳竞技联盟相比保持了7分的差异。

卡洛斯·斯坦（Carlos Stein）带领与 Sport ing Cristal 的比赛，他需要得分才能脱离桌子底部。北方队在首次亮相时对阵 ADT 的比赛中获得了四分，也是他们在兰巴耶克主场对阵体育大学的唯一一次胜利。在最后一场比赛中，他们在特鲁希略以 1 比 0 输给了卡洛斯 ·A· 曼努奇。

由于克里斯托弗·冈萨雷斯、奥拉西奥·卡尔卡特拉、约希玛·尤通和吉尔玛·洛拉被迫缺席，教练罗伯托·莫斯克拉将不得不重组首发球队，因为他们被邀请到秘鲁国家队参加 2022 年卡塔尔预选赛的比赛。

celeste DT在前往兰巴耶克与卡洛斯·斯坦决斗的球队名单上展示了两个新功能：厄瓜多尔人胡安·桑切斯和本杰明·比利亚尔塔。另一方面，在中场球员马丁·塔瓦拉（MartínTávara）的队伍中，首发队伍将返回，而进攻将由欧文·阿维拉和珀西·丽莎进行。前锋约翰·海罗·莫斯克拉不会参加比赛，因为他仍在从伤病中恢复过来。

“我们一直在努力确保每个人都为现任者承担责任。天体策略师罗伯托·莫斯克拉（Roberto Mosquera）在谈到Sporting C ristal对卡洛斯·斯坦的比赛时说：“我认为我们已经准备好打出一场好比赛，因为我们在主场拿下了四分，所以我们必须赢得胜利才能夺回主场和失去的积分。”的媒体。

卡洛斯·斯坦教练贾希尔·布特隆将无法在防守中指望他的一位参考球员。厄瓜多尔后卫乔尼·梅纳因黄牌而被停赛，佩德罗·雷克纳将成为他的替补。

Sporting Cristal vs 卡洛斯·斯坦直播：他们在兰巴耶克为西甲 1 效力（照片：@ClubSCristal）

可能的阵容克里斯塔尔竞技 VS 卡洛斯·斯坦

Sport@@ ing Cristal：杜阿尔特、马德里、查韦斯、梅洛、洛约拉、索萨、卡斯蒂略、塔瓦拉、格里马尔多、阿维拉和丽莎。

卡洛斯·斯坦：Goyoneche、Requena、Salas、Rabanal、Mesones、莫利纳、阿托切、拉莫斯、竹内、宫殿和法律

水晶竞技 VS 卡洛斯·斯坦的比赛时间表

-秘鲁/下午 1:00

-墨西哥/中午 12:00

-美国（迈阿密）/下午 1:00

-哥伦比亚/下午 1:00

-厄瓜多尔/下午 1:00

-委内瑞拉/下午 1:00

-玻利维亚/下午 2:00

-巴拉圭/下午 3:00

-乌拉圭/下午 3:00

-智利/下午 3:00

-阿根廷/下午 3:00

-巴西/下午 3:00

-西班牙/晚上 7:00

最后一场比赛水晶竞技 VS 卡洛斯·斯坦

30/10/20 Sporting Cristal 1-0 卡洛斯·斯坦

07/03/20 Sporting Cristal 0-1 卡洛斯·斯坦

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