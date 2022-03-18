阿尔贝托·藤森：藤森惠子在恢复对父亲的赦免后打破了沉默

阿尔贝托·藤森的女儿藤森惠子（Keiko Fujimori）自父亲获得赦免批准以来首次讲话2017 年由前总统彼得·保罗·库钦斯基撰写。

这位前总统候选人在圣博尔哈（San Borja）的家外告诉媒体，目前，她家人的主要任务是确保家庭族长的健康，他身材脆弱，“相当脆弱”。

“现在我和我的兄弟们都知道我父亲要待在哪里。另请参阅继续监控您的健康状况的所有详细信息。你会记得，几天前，他患有心房颤动危机，再加上肺纤维化，因为他的情况相当脆弱，” 他说。

“现在他将由我们负责，我们将确保他的健康状况得到公平控制。（...）在这几个小时或几天里，我们必须看看那个地方或地方，体检，因为我们知道他有体检。我们会尽量推迟它，但不会持续很长时间。对我们来说，最重要的是我父亲的健康，” 他补充说。

根据宪法法院（TC）的裁决，该裁决向前任首长授予人身保护令感谢法官何塞·路易斯·萨东，埃内斯托·布鲁姆和人民力量领导人奥古斯托·费雷罗的投票说，他们谨慎地期望官僚程序能够执行，以便在未来几天内执行他父亲的自由。

“作为一个家庭，我们有责任等待下一步。我已经听取了律师中崎博士和里拉博士的讲话，该决议即将发布。我想，在未来几天，这项决议必须提交司法机构，然后必须通过INPE（秘鲁国家监狱研究所）执行，” 他说。

至于她因父亲的赦免而收到的负面评论，藤森惠子说，批评者 “有权” 大声疾呼，并选择不对这个话题发表评论。

“目前我不会引起争议。如你所知，作为一个家庭，我们感谢上帝，主要是因为这个决定是我们一直渴望和等待的几年后的正义之一。最重要的是，因为我父亲多年，也因为他的健康状况，” 他说。

最后，他透露了父亲如何获得自由消息的细节：“我能够和他谈谈。他打电话给我，他谨慎地接受了（TC的失败）。最重要的是，我们要求他保持平静，因为现在我们必须非常照顾他的心，” 他补充说。

就在几个小时前，前总统的律师塞萨尔·中崎（Cesar Nakasaka）恰逢这一点，他评论说，藤森得知自己再次获得自由时保持了长时间的沉默。

“我刚刚与藤森总统进行了交谈，我向他传达了宪法法院以多数票作出的勇敢而具有历史意义的判决，（...）他保持沉默，我们互相拥抱了一个大大的拥抱，我告诉他享受这一幸福的时刻。他不知道这个消息，我从你，媒体那里听见了，想象一下他吗？”，在巴巴多斯监狱外告诉媒体。

“（当他听到赦免的消息时）总统很激动，压力正在衡量。他显然感到非常宽慰，因为正如我们已经与总统谈过的那样，他死在监狱里是完全不公平的。他继续说，这不是有罪不罚的问题，他已经入狱多年了，不是要避免惩罚，而是要评估一个人死在监狱里是否是人类”。

应该指出的是，阿尔贝托·藤森（Alberto Fujimori）将在位于阿特区的巴巴迪略监狱中待到下周，他在那里服了25年徒刑。

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