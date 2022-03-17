墨西哥国立自治大学国家流动奖学金：如何获得3万比索的支持

CIUDAD DE MÉXICO, 09AGOSTO2021.- Al menos 360 mil estudiantes y 30 mil docentes llevaron a cabo e regreso a clases de la UNAM de forma remota. En Ciudad Universitaria la rectoría está abierta solo para trámites administrativos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

墨西哥国立自治大学分享了国家流动的呼吁，以便其学生社区可以获得由PVE UNAM资助的奖学金。

2023-1学期全国学生流动奖学金的支持包括 3万比索，用于在墨西哥境内的大学学习或免除学费。注册于上周一14开始，将开放至 2022年3月31日。一般性呼吁是由合作与国际化总局（DGECI）发出的，但有些权力有其内部程序。

因此，除了满足DGECI电话会议的要求外，还必须考虑在学生入学的学术机构中是否存在日期不同的内部流程，例如政治与社会科学学院的情况，该程序的截止日期是23。三月下午 14:00。

申请奖学金的要求是什么？

* 请按照 https://bit.ly/3ISxdI2 上提供的格式向学生学术实体的申请办公室申请。

为了让学生注册奖学金，他们必须在本学期注册（照片：DGAE/UNAM）

*申请奖学金的人必须在2022-2学期注册并且是普通学生。

* 总体平均值至少为 8.5。

*注册时他们必须拥有 44％的课程学分。

* 具有学生学术实体授权的学术课程的重新验证报告必须有至少 3 个要在高等教育机构（IES）学习的科目被选中；格式可以在链接中获得 https://bit.ly/3vNgRwy。

* 当他们完成行动后返回墨西哥国立自治大学后，他们必须重新验证受试者的身份。

* 不算在内或曾获得DGECI的另一项相同性质的奖学金。

* 没有DGECI提供的任何未偿还的支持退款。

* 在 https://bit.ly/3Kp37fv 上提供说明中指出的信息。

* 签署并填写了承诺书。

如何注册2022年秋季交易所？

* 学术实体必须向学生申请。

另一个要求是申请奖学金的人必须是正规学生（照片：@Cuartoscuro）

*随后，学生必须注意他/她的电子邮件地址，因为这将是继续注册的联系方式。

*您将收到一个正式注册的链接，您必须接受隐私声明。

* 然后，通过 “生成激活 PIN” 选项激活请求。

* 下一步是输入将通过邮件到达的帐号，密码，代码之类的数据，然后使用用户名和密码登录。

*然后填写系统要求的信息：个人数据，您要交换和上传文件的大学的数据。

*最后一步是保存数据，然后选择完成。

应该考虑什么日期？

* 申请人的注册将在 www.sgmes.unaminternacional.unam.mx 网站上进行，截止日期为 3 月 31 日。

* 申请的验证将于 3月14日至4月4日进行。

* 结果将于 4 月 21 日通过 www.unaminternacional.unam.mx 分享。

* 4月26日，他们将为受益的学生举行入职培训。

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