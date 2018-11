Y continúo: "Macri conserva lo que siempre fue antiperonismo y siempre nosotros hemos tenido alrededor de 40 o 45 puntos. Si tenés en cuenta que 35 puntos están detrás de Cristina y 7 u 8 puntos están detrás de Sergio Massa, la verdad es que hay muy poco por unir porque el resto no tiene votos". Luego Fernández se preguntó: "Aquellos que no quieren estar en este espacio dónde van a estar? ¿Van a estar con Macri? No hay otro lugar. ¿Cuál es el tercer modelo?".